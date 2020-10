Halloweenkor Kék Hold világítja be az eget!

Még mielőtt bárki is a nagy kék holdat várja, azt ki kell ábrándítanunk. Nem kék!

Teliholdat 29,5 naponta láthatunk, egy naptári hónap is mondhatni ennyi napból áll, így általában havonta egy tűnik fel az égen. Viszont, ha a telihold a hó legelejére esik – mint most október 1-re -, akkor egy hónapban kettőt is láthatunk. Ezt a másodikat nevezzük Kék Holdnak. Idén ennek október 31-én lehetünk tanúi, ami halloweeni telihold is egyben. Ez 19 évente következik be.

Kelták úgy hitték, hogy október utolsó éjjelén a halottak lelke visszatér a túlvilágról, és beleköltözhetnek az élőkbe, ezért is öltöztek be az emberek, hogy összezavarják a visszatérő megszálló lelkeket.

Aki szeretné megfigyelni, vagy fényképezni a teliholdat halloweenkor, öltözzön melegen, hiszen már hidegek az éjszakák.

Reméljük tiszta egünk lesz az észleléshez – hívja fel a figyelmet olvasónk Jova István.