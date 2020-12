Gönyűre és Veszprémvarsányba is ellátogatott a Mikulás – fotók

Sok-sok gyermeknek vitt ajándékot a Mikulás a megyében.

Veszprémvarsányi Mikulás

Szánját lovaskocsira cserélte a Mikulás Gönyűn

Szikrázó napsütésben karácsonyi muzsika és Zafír vidám csengettyűje és patakopogása törte meg szombat délután a csendet Gönyűn. A covid helyzet miatt a Mikulás nem a szokásos módon, ideiglenes falubeli otthonában fogadta a település gyerekeit, hanem lovaskocsin járta be a falut. A kerítéseken messziről piroslottak a jelzések, hol várja az aprónép a nagyszakállút. A gyerekek és szüleik izgatottan követték figyelemmel azt az applikációt, amely mutatta, merre jár éppen. A Mikulást örömmel köszöntötték a ház ablakaiból integető, vagy az út mellé kisiető felnőttek is. Mindenkinhez volt egy kedves szava, jutott szaloncukor a nagyobbaknak is. A Krampusz is barátságosan integetett, bár egyszer-kétszer előkerült a virgácsa is, de úgy láttuk, csak néhány felnőttet dorgált meg vele.

A Gönyűn 2008 óta minden évben berendeznek egy házat, ahova beköltözik a Mikulás négy napra, hogy a gyerekek találkozhassanak vele. Zvedovitsné Gang Tímea tanító néni és az óvónő Németh Zsoltné Sári néni évek óta fáradhatatlan előkészítői, szervezői a Mikulás érkezésének. Ha kell, alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez, és ahhoz igazítják a Mikulás útját. Mert a gyereknek, de szemmel láthatóan a felnőtteknek is igen nagy szükségük van egy kis örömre, boldogságra ebben az amúgy gondterhelt időszakban.

– A gyerekek bemehettek beszélgetni a Mikuláshoz, aki mellett ott ült a Krampusz. Emlékül közös fotók készültek, amit egy albumban őrzünk. Egy naplóba feljegyezzük a Mikulásnak írt kedves szavakat, és oda kerülnek a neki rajzolt képek is – idézte fel az elmúlt éveket Zvedovitsné Gang Tímea.

– Az idén a szokásos módon a járványhelyzet miatt nem szervezhettük meg a Mikulással való találkozást, de nem szerettük volna ezt a szép hagyományt megszakítani. Ezért úgy gondoltuk, felültetjük egy hintóra a Mikulást, hogy ne kerüljön közvetlen kapcsolatba a gyerekekkel. A polgárőrség autója kísér bennünket, szól a karácsonyi zene, így mindenki hallja, merre megyünk. A gyerekek és szüleik egy telefonos applikáción tudják követni merre járunk, mikor érkezünk hozzájuk, hogy ne maradjon le az integetésről- mesélte lelkesen Sári néni, majd azt is elárulta, hogy a 280 csomag, a szaloncukor, a „Jövőnkért” alapítványon keresztül nagyobb adományozók, jólelkű segítők jóvoltából került a puttonyba, illetve a kocsira.

Németh Zsolt Mikulás egész estig fáradhatlanul osztotta az ajándékokat és üdvözölte az a falu apraját nagyját. Lakatos Attila krampusz olyan felnőttekkel találkozott útjuk során, akiket még kisgyerekként a Mikulással beszélgetve ismert meg. Holle anyó, aki 2008 óta minden megajándékozott gyermek nevét felírja egy nagy könyvbe, most nem tudott velük tartani a hintón, de a feladatát idén is elvégzi. Bíztató jel, hogy Zvedovits Réka személyében már utánpótlásra is van kilátás a munka folytatásához.

A Mikulás segítőjéül az első szóra vállalkozott Nagy Antal, Zafír húzta lovaskocsijával. Bár, sétakocsikáztatást szokott vállalni a környéken, ilyen népszerű vendéget még nem szállított. Az egész család izgatottan díszítette a hintót a nagy napra.