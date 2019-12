Igazi nemzetközi rendezvénynek adott ismét otthont a kimlei Művelődési Ház a minap.

A helyi horvátság az advent kezdetét megelőző szombat este várta az érdeklődőket, hogy az Európában egyedülálló módon Kimlén a mai napig is élő és már a Megyerikumok közé felvett népszokást, a Borbála járást bemutassa. Volt itt már a korábbi években Borbála szépségverseny is, a szervezők azonban minden évben összekötik a hagyomány bemutatását valami újítással. Idén az egykori néptáncosok találkoztak.

Voltak, akik több évtized távlatából idézték fel életük táncos szakaszát. A rendezvényre elfogadta a meghívásunkat Ivo Šeparović horvátországi énekes is, aki egyben a nemzetközi PAX ET BONUM Énekkar karvezetője is. Vele tartott Božidar Blažević atya is, a kórus menedzsere. Ő az eisenstadti püspök személyes üdvözletét hozta el Kimlére.

A népszokás lényegének ismertetése után a Borbálák a Táncegyüttes férfitagjai kíséretében érkeztek a terembe, majd a vendégek / háziak megimádkoztatása után cukorkát osztogattak, fakanállal érintettek meg a beteg, fájó testrészeket a gyógyulás reményében. Ivo Šeparović színpadi műsorában a PAX ET BONUM kimlei, mosonmagyaróvári, bezenyei tagja a nézőtérről aktívan kivették részüket, hiszen ezeket a dalokat, ők már jól tudják.

A hivatalos programot követően szép sorban fogytak a saját készítésű étkek, sütemények, italok, dagadt a jókedv, közben a táncoslábúak egymás után kapcsolódtak be a kolót, keringőt járók táborába. Horvátországi, Ausztriai vendégeink többek között hivatásukról, az énekkari munkáról, a próbák, fellépések szervezéséról, finanszírozásáról, legszebb élményeikről és jövőbeni terveikről is meséltek – írta Németh Ferenc.