Agyagosszergényi táncosok a fejlődés útján

Az Agyagosszergényi Kiss István Néptáncegyüttes 2017-ben alakult azzal a céllal, hogy megőrizze, megélje és továbbadja Agyagosszergény, szűkebb hazánk a Rábaköz és a Kárpát-medence népeinek szokásvilágát, tánchagyományait. Az együttes névadója, az elismert szólótáncos Kiss István és Koloszár Alfonz tanító sokat tettek a helyi kultúra megőrzéséért és a falubeli néptánccsoportok létrehozásáért. Az ő munkásságukat folytatva működik az együttes.

Németh László, az együttes vezetője így nyilatkozott: „Nagy előrelépést jelent az együttes számára, hogy több évtizedes kihagyás után a múlt hétvégén színpadra vihettük az agagosszergényi lassú és friss csárdást. Örömmel tölt el, hogy a Muharay Elemér Népművészheti Szövetség színvonalas rendezvényén a „Szentes” Varga Ferenc emlékére rendezett rábaközi szólótáncversenyen tehettük ezt. Köszönetet szeretnék mondani a táncosoknak akik lelkesen készültek a versenyre, és Czobor László művészeti vezetőnek aki felkészítette táncosainkat. Nagy Viktort, együttesünk oszlopos tagját a zsűri „Aranypaszomántos szólótáncos” díjban részesítette. Folytatjuk a közösen elkezdett munkát és mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél többen megismerjék az agyagosszergényi tánchagyományokat. ”

Czobor László, művészeti vezető szavai: „A zsűri értékelése összességében pozitív volt a táncosokról. Számomra kifejezetten jól esett, hogy a zsűritagok utána néztek a helyi archív filmfelvételnek, mely alapján mi is dolgozunk. Kaptunk tanácsokat és építő jellegű kritikát is. Ezeket megfogadva még sokat fejlődhet az együttes, ami a táncosok töretlen lelkesedésével biztosított. Először, de nem utoljára vettünk részt versenyen, ám ennek ellenére úgy gondolom, hogy a néptánc művelése nem célként, hanem eszközként kell, hogy megjelenjen. A tánc eredeti közegében is sokkal fontosabb volt, hogy a táncosnak mit jelentett a saját tánca, mint az hogy más külső szemlélők mit gondoltak arról. A táncosok élvezik amit csinálnak, erre tudunk építeni.”