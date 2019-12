Adventi jótékonysági koncert Mosonmagyaróváron

A Lions Club – Mosonmagyaróvár és alapítványa, valamint a Kühne Koncert Fúvószenekar, -karmester Ifj. Vámos Gábor- várta a fúvószenét kedvelő közönséget a Flesch Károly Kulturális Központ színháztermébe, egy jótékonysági koncertre.

A „Lionsok” és a zenekar kapcsolata immár húsz éves múltra tekint vissza, köszönhetően Hernádi Sándor eddigi karmesternek és Lions tagnak, aki a koncert keretében vehette át a dicsérő oklevelet Cselovszki Katalintól a helyi „Lionsok” elnökétől.

A koncert vendégzenekara Kapuvárról érkezett, Kőszegi-Németh József karmester vezetésével. A jótékonysági hangversenyt a kapuváriak kezdték három karácsonyi dallal, majd egy „igazi” fúvószene következett, a Szamosmenti induló. Ezután Cselovszki Katalin, Lions elnök köszöntötte a megjelenteket, valamint Boronkay Gusztáv, Lions Club kormányzó szólt a közönséghez. Utána Horváth Cecilia mondott el egy szép verset. A kapuvári zenészek repertoárjából nem hiányzott a Louis Amstrong által világhírűvé vált Csodálatos világ c. feldolgozás sem, nagy sikert aratva. Az elhangzott dalokat, keletkezésük rövid történetét és a zenekarokat bemutatta Bencsik Tibor, alias „Bicsek”.

Kapuvár Város Fúvószenekara szilveszteri előzetesként a Sej-haj Rozi és a Honvédbanda pattogós ritmusával zárta műsorát, vastapsot aratva. A rövid szünet után a Kühne Koncert Fúvószenekar műsora következett Ifj. Vámos Gábor dirigálásával, a Kossuth induló dallamaival.

A zenekar utánpótlásról is gondoskodik, ők léphettek színpadra, a Kühne Zenetanoda ifjai, Pusztai Kinga tanárnő vezetésével. Reineke: Where Eagles Soar c. szám elhangzása után a Mosonyi Mihály Zeneiskola fúvós növendékei következtek, Kovács Tamás József zenetanár irányítása mellett.

A színvonalas koncertet a két zenekar közös műsorszámmal, a Bán László: Karácsony éjjele c. művel zárta, de a zsúfolásig megtelt nézőtéren ülők többször visszatapsolták a zenészeket, ráadást kérve. A jótékonysági koncert bevételét a Lions Club – Mosonmagyaróvár és alapítványa a város rászoruló gyermekeinek javára fordítja.

Tudósító, fotók: Talpas Balázs