80 éves örökös tagját köszöntötte a Kühne zenekar – fotó

„Ma délután Moson egyik kis utcájánál csendben gyülekeztek a Kühne Koncert Fúvószenekar zenészei. Köszönteni jöttek, egykori zenésztársukat, aki évtizedeket töltött a fúvósok között. A most 80 éves Kozma Sándor örökös tagja a zenekarnak, bár már visszavonult az aktív zenéléstől, őt köszöntötte meglepetésszerűen a fúvósok kis csapata Hernádi Sándor korábbi karmester vezényletével. A Jászkun induló eljátszása után Sanyi bácsi kérésére a Szamosmenti indulót is eljátszotta a zenekar, bár a megilletődéstől alig tudott megszólalni. Az utcán végigáradó fúvószene kicsalta az utcabelieket is a porták elé és tapssal jutalmazták a produkciót. Ezután az ajándékok átadása következett, a zenekar nevében Vámos Gábor zenekari elnök adta át a Szellőrózsa ABC tulajdonosainak ajándékával és jókívánságaival egyetemben. A gratulációk fogadása után egy-egy pohár innivaló is jutott a vendégeknek”