Tudja, hány országból érkeztek hallgatók az idei tanévre a győri Széchenyi-egyetemre? Cikkünkből kiderül!

A kilenc karon meghirdetett színvonalas képzési programok mellett Magyarország legszebb campusa várja a hallgatókat a győri Széchenyi István Egyetemen, ahol a közösséget 54 ország fiataljai alkotják. A Széchenyi István Egyetem Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő felsőoktatási intézménye, amelynek kilenc karán jelenleg már csaknem 13 ezren tanulnak.

Minőségi oktatás

„Büszkék vagyunk arra, hogy hagyományainknak köszönhetően rendkívül erős gyökerekkel rendelkezünk a matematikai, a természettudományos, a műszaki és az informatikai képzések terén, amire jó példa, hogy a győri Audinál dolgozó mérnökök fele egyetemünkön végzett. Mindezt rendkívül sokszínű – gazdaságtudományi, állam- és jogtudományi, pedagógiai, társadalomtudományi, művészeti, egészség- és sporttudományi, valamint mezőgazdaság- és élelmiszer-tudományi – képzések egészítik ki. A nálunk tanulók erős partnerkapcsolataink révén minőségi, gyakorlatorientált oktatásban vehetnek részt, s olyan értékes diplomát szerezhetnek, amely valódi előnyt jelent az elhelyezkedésnél” – fejtette ki kérdésünkre dr. Lukács Eszter oktatási rektorhelyettes.

Több mint 200 Erasmus+-partnerkapcsolat

A most zajló felsőoktatási felvételi eljárásban a Széchenyi István Egyetemre jelentkezők a magyar nyelvű képzések mellett 34 angol nyelvű képzés közül is választhatnak. Akik felvételt nyernek, sokszínű közösség tagjai lesznek, hiszen ma már 54 ország diákjai tanulnak a győri universitason. Dr. Lukács Eszter szerint a magyar és a nemzetközi hallgatók számára egyaránt garanciát jelent, hogy az egyetem a két legnagyobb globális felsőoktatási minősítő szervezet, a QS és a Times Higher Education listájára egyaránt felkerült. Vonzó az is, hogy az intézmény több mint 200 Erasmus+-partnerkapcsolattal rendelkezik, s így az ide járók rengeteg helyre juthatnak el cserediákként Spanyolországtól a Belelux-államokon át Skandináviáig. További lehetőséget jelent, hogy az egyetem két-két ír és portugál, valamint egy-egy osztrák, finn és holland partneregyetemével szövetségben sikeresen pályázott az Európai Bizottság Európai Egyetemek Kezdeményezésében, s ennek révén közös képzések indulnak, és csereprogramokra kerül sor.

A legszebb hazai campus

A hallgatóknak számít az is, hogy 2019-ben a Széchenyi István Egyetem győri campusát választották a legszebbnek Magyarországon, amely – tegyük hozzá – rendkívül praktikus is. A mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi, illetve a győr-belvárosi Apáczai Csere János Kar kivételével a kilenc közül hét kar, továbbá öt kollégiumi szárny egy 200-250 méteres sugarú körön belül helyezkedik el szép környezetben, a Mosoni-Duna partján. Ebben az egyetemvárosban megtalálhatók éttermek, kávézók, vendéglátóhelyek, posta, bank, szupermarket, sportcsarnok, sportpályák, papír- és könyvesbolt is. A hallgatóknak nyújtott szolgáltatások európai szintűek. A tapasztalatok szerint a színvonalas sportolási és szabadidős lehetőségek sokat számítanak a diákoknak.