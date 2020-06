Több lábon áll Mosonmagyaróvár, ahol egy kutatás szerint is jó élni

A magyar járásszékhelyek életminőségét elemezték egy komplex szempontrendszer nyomán a HÉTFA Kutatóintézet szakértői. A százötvenegy vizsgált település között Mosonmagyaróvár az előkelő tizenhetedik helyen végzett.

Járásszékhely Monitor 2020 címmel állított össze egy dokumentumot a HÉTFA Kutatóintézet. Az anyagban 151 olyan járásszékhelyet elemeztek, amelyek nem megyei jogú városok. Az életminőséget vizsgálták a település által kínált lehetőségek és szolgáltatások köre, illetve a minőségét jelző nyolc dimenzió mentén. Ezek egyaránt foglalkoznak a társadalom és a gazdaság helyzetével, valamint a település infrastruktúrájával. A felmérésben Mosonmagyaróvár a tizenhetedik helyre került.

Sok lábon álló város

– Kutatásunkban a nem megyei jogú város járásszékhelyek életminőségét vizsgáltuk a 2012–2018-as adatok alapján, melyek a gyarapodás évei voltak. A megyei jogú városok ugyanis a közép- és kisvárosoktól nemcsak méretükben, jogosítványrendszerükben is eltérnek, és más fejlesztési forrásokhoz is juthattak a Modern Városok Programnak köszönhetően. A járásszékhelyek elemzését azért is tartottuk fontosnak, mert az, hogy milyen ott az életminőség, nemcsak a helyiekre van hatással, hanem a járásban élőkre is – tudatta a Kisalföld érdeklődésére dr. Csite András, a kutatóintézet ügyvezetője, aki szerint a vizsgálat egyik fő célja a középvárosi fejlesztési program elősegítése. A szakembert a mosonmagyaróvári eredményről is kérdeztük.

– Mosonmagyaróvár helyezésének családi kötődésem révén külön örülök. A város Bécs–Pozsony–Győr háromszögében dinamikusan fejlődik, sokrétű a gazdasága, társadalma. Pozitívumként említeném, hogy sok lábon álló település, hiszen az ipara mellett a szolgáltatások, építőipara is erős, s létrejött az ágazatok egyensúlya – vélekedett a kutató. Hozzátette: ezeknél a dinamikus fejlődést mutató középvárosoknál komoly kihívást jelent a zsúfoltság, a forgalom. A közlekedésszervezés hatalmas feladatokat ró a döntéshozókra.

Fejlődési perspektíva

Árvay István mosonmagyaróvári polgármester figyelmét is felhívtuk a város eredményére. Mint elmondta, érdekesnek találta a kutatást, annak szempontrendszerét. A 2012-es és 2018-as adatok mellett ezért szeretnék továbbra is figyelni a város fejlődésének ívét, a kutatás nyomán gyűjteni az adatokat.

– Az külön öröm, hogy kiemelkedő életminőségűnek ítélték a településünket. Hat év távlatában látszik egy fejlődési perspektíva. A szempontrendszer szélesen felöleli a város belső struktúráját. Az élhető és biztonságos települési környezetért, az infrastruktúra fejlesztéséért, melynél több pontot szereztünk, sokat tettünk az utóbbi időkben. Gondolok itt a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítására, a szennyvízhálózat százszázalékos kiépítettségére vagy a bűncselekmények visszaszorítására – fűzte hozzá a városvezető.

Nyugodtabb kisvárosi környezet

– Mosonmagyaróvárinak lenni számomra azt jelenti, hogy egy olyan városban élhetek, ahol ha valaki keresi a lehetőségeket, akkor meg is találja azokat. Az elmúlt 10–15 évben a város rohamos fejlődésnek indult. Tiniként sokszor azon morogtunk, hogy semmi szórakozási lehetőség vagy program nincs a városban és mindenért Győrbe kellett járni. Most már minden korosztály tud magának való szórakozást találni – vélekedik a két kisgyermekes pedagógus, Papp-Diós Krisztina. Megjegyezte: – A mosoni városrészben lakom, ami kiskoromban nem éppen a biztonságról volt híres. Mára ez is megváltozott. A város kiváló polgárőrséggel rendelkezik, ami nagyban növeli az itt lakók biztonságérzetét.

Tuba Szabolcs, aki három kislány édesapja és vállalkozó, mint mondja, amikor a családalapításon gondolkodtak, egyértelműnek tűnt, hogy a nyugodtabb kisvárosi közeget választják.

– Mosonmagyaróvárról elhelyezkedése miatt mindenképp elmondható, hogy sokkal több a lehetőség, bármely generációról is beszélünk vagy legyen szó a vállalkozói szektor résztvevőiről vagy a munkavállalók oldaláról is. Nyilván a város erős gazdasági ereje évtizedek óta érződik, ehhez elég csak néha elmenni tőlünk jóval távolabbi, kevésbé szerencsés elhelyezkedésű, más magyar kisvárosokba – számolt be a fiatal vállalkozó, aki a civil társadalmi jelenlétet kimondottan erősnek gondolja, maga is több szervezetben tevékenykedik.