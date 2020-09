Tisztelgés a mártír tűzoltó előtt Jánossomorján

Verseny a tűzkakassal címmel mutatta be ereklyéit a napokban Telek Bence amatőr kutató. A fiatal jánossomorjai önkéntes tűzoltó és polgárőr a magyar szervezett tűzoltóság teljes történetén átkalauzolja a látogatókat a helytörténeti gyűjteményben október végéig látható kiállításán.

Komoly szakmai ismeretek, elhivatott gyűjtőmunka áll Telek Bence amatőr kutató kiállítása mögött. A fiatal jánossomorjai önkéntes tűzoltó és polgárőr nemrég a Verseny a tűzkakassal címmel mutatta meg gyűjteményét a Jánossomorjai Helytörténeti Gyűjteményben, átkalauzolva a nézőt a magyar szervezett tűzoltóság teljes történetén.

A magyar tűzoltás főbb korszakait egy-egy eredeti egyenruha jelöli, de oltási életképeket is láthatunk: egyet a Monarchia idejéből, egyet pedig a Horthy-korszakból. Korabeli kitüntetések, jelvények, szakkönyvek, kiadványok is megtekinthetők a vitrinekben. A gyűjtemény több értékes kincse is a mai Jánossomorjáról származik – régi lomokból, padlásokról, egykori tűzoltók adományaiból került elő, vagy más hazai gyűjteményekben akadt rájuk Bence. De van, amit a tárlat teljessége érdekében más anyagokból kölcsönzött a kiállító.

A gyűjtő elmondta: „A kiállítás tiszteleg egy korabeli egyenruhás alakja, a helyi származású, budapesti tűzoltó, Éliás Rezső előtt is, aki az 1956-os forradalom harcaiban esett el szolgálatteljesítés közben, vélhetően szovjet géppisztolysorozattól. Éliás tevékeny részt vállalt többek között az égő Nemzeti Múzeum és az akkori országos levéltár anyagainak mentéséből, sokszor a hullámzó harcok közepette, harckocsiktól, lövöldözéstől körülvéve.”

Több tűzoltó halálához járulhatott hozzá a kutatók szerint, hogy a kijárási tilalom után is dolgoztak, és egyenruhájuk összekeverhető volt a katonai, államvédelmi mundérral, és hogy a szovjetek minden mozdulatra tüzet nyitottak. A tárlat a jánossomorjai kiállítótér őszi nyitvatartási idejében, október végéig látogatható.