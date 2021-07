Szuperzongorán vette fel új albumát a soproni zongorista

Régi terve vált valóra Varga Gábor soproni jazz-zongoristának. Nemrég felvették zenésztársaival a tavaly váratlan, nemzetközi sikert elérő 2012-es Cool Jazz album folytatását, a munkához pedig nem akármilyen hangszer állt rendelkezésére.

Ezt ne hagyja ki! A Momentum újra Magyarország ellen folytat kampányt

Sopron–BudapestAz új albumok elkészítéséhez Bogányi Gergely Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongorista rendelkezésükre bocsátotta az általa megálmodott Bogányi-zongorát. Az egyhetes stúdiózás során Boros Misi és Bogányi Gergely romantikus zeneszerzők zongoraműveit vették fel, Gábor pedig jazzduójával és triójával rögzített egy-egy lemezt, illetve egy dupla szólóalbumot. Hogy miért volt szükség a különleges zongorára?

– A zongora aranykora a romantikával esik egybe. Az akkori zeneszerzők hiába képzeltek el egy melódiát, azt az akkori hangszerekkel nem lehetett teljes értékűen visszaadni. Azok a zongorák gyorsan elhangolódtak, gyenge volt a szerkezetük, leírásokból tudjuk, hogy Liszt Ferenc koncertjein szakadtak a húrok, eltörtek a billentyűk, több zongorát is „elnyűtt” alkalmanként. A hangszereket később már más eljárással készítették, így erősebbek lettek, s mivel jól beváltak, hangzásuk nem fejlődött sokat az elmúlt 150 évben – fejtette ki Gábor.

Bogányi azonban a megszokott hangzásnál többet akart. A Kossuth-díjas művész olyan hangszert képzelt el, mely strapabíróbb, hosszabban ad ki egy hangot és tágabb frekvencián szól minden tartományban.

– A szuperzongorán sok elemet, így a rezgőlapot is karbonra cserélték, mely ellenáll a hőhatásoknak. Nemrég a húrok kifeszítésére használt bronzöntvényt is ilyen anyaggal váltották ki, mellyel mintegy kétszáz kilogrammot csökkent a hangszer súlya. Ez világszenzáció, hiszen a szerkezetnek el kell viselnie a húrok által keltett több mint húsztonnás feszítőerőt. A szuperzongora az átlagosnál több, az emberi fül számára nem észlelhető hullámot kelt, amely mégis hozzájárul a hangzás teltségéhez, így valóban utánozhatatlan minőségű albumot tudtunk felvenni. A hangszer billentyűi rendkívül érzékenyek. Miként egy több száz lóerős autóban a tapasztalatlan sofőr elvesztheti irányítását a jármű fölött, itt is szembeötlőbbek a zongorista erényei és hiányosságai is. Felkészülten, a legjobb formában szabad csak ezen a hangszeren játszani – magyarázta izgatottan a zongoraművész.

A jazzrajongók számára fontos, hogy hangveszteség nélkül élvezhessék a számokat, nem véletlen, hogy a Varga Gábor Jazz Trió is az ultramagas hangminőségű albumával ért el nemzetközi sikert. – Büszke vagyok rá, hogy magyarként magyar innováció segítségével vehettem fel az új albumokat, szeretném, ha a felvételeinken és az élő zenénken keresztül külföldön is jobban megismernék a Bogányi-zongorát. A soproni zenerajongók régi álma válna valóra, ha érkezne a városba is egy ilyen csodálatos hangszer – mondta Gábor, akit kvartettjével a soproniak legközelebb vasárnap nyolc órakor hallgathatnak meg a Liszt-központ előtti ingyenes koncertjükön.