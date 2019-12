Szigetköz szépsége fotóalbumban

A mosonmagyaróvári Kerekes István elsőként fotózott amerikai nyércet Magyarországon.

Elsőként sikerült lencsevégre kapnia amerikai nyércet vadon Magyarországon a mosonmagyaróvári Kerekes István fotóművésznek. Szigetközi fotóiból most egy könyv is megjelent, melyet szombaton Nagy István agrárminiszter társaságában mutattak be.

Mosonmagyaróvár öt emblematikus épületére nyáron kerültek fel Kerekes István fotóművész óriásplakátjai. Akkor nemzetközileg többszörösen díjazott szocioportrékkal mutatkozott be, szombaton pedig a térségben készült természetfotóit vetítette le az érdeklődőknek, Nagy István agrárminiszter jelenlétében. Minderről Szigetközi impressziók címmel fotóalbum is megjelent az agrártárca támogatásával.

A könyv születéséről, érdekességekről a tárcavezetővel és a szerzővel Vitéz Vilmos népművelő beszélgetett a Cselley-házban.

A hallgatóságot beavatta a Mosonmagyaróváron 2007 óta élő fotóművész eddigi munkásságába. 2018-ban a világon legfiatalabbként vehette át a Nemzetközi Fotóművész Szövetség legrangosabb elismerését, a gyémánt 3-as fokozatot, ugyanakkor Magyar Arany Érdemkereszttel is kitüntették. A világ 89 országában díjazták és állították ki képeit. A legeredményesebb fotója, a máramarosi kislányt ábrázoló Yelena című alkotása világrekorder, a több mint négyszáz díjával.

Nagy István agrárminiszter arról szólt, ugyan méhészként is jól ismeri e tájat, átlapozva az albumot maga is rácsodálkozott egyes képekre: „Valóban itt élünk?”. Hozzátette: Kerekes István nemzetközi fotográfiai eredményeivel Mosonmagyaróvárt felírta a világtérképre. Az ő tehetsége garanciát jelentett, hogy támogatásra érdemes a kiadvány.

„Nekem ez az otthonom, az itt élők érdekeit kell képviselnem”

– fűzte még hozzá a térség országgyűlési képviselője, aki a vízpótlást is fontosnak tartja.

– 2007 óta fotózok Szigetközben, ahová az elmúlt egy évben még sűrűbben látogattam ki, s földről, vízről és levegőből is megörökítettem a tájat – vette át a szót az alkotó, aki könyvének 141 felvételén egyedi látásmódban mutatja be Szigetköz faunáját, flóráját, számos madárfaját, kétéltűeket, szitakötőket és emlősöket. Ezek közül több fotót is díjaztak már a nagyvilágban. Érdekesség, hogy valamennyi fényképnél szerepel a helyszín, így bárki számára elérhetőek ezek a csodák. Ugyanakkor egy kuriózum is szerepel az albumban.

– Egy februári napon látogattam ki a lipóti Gombócosi-záráshoz, ahol egy kidőlt fán egy kisemlősre letten figyelmes. Hosszú pillanatokig mozdulatlanul állt viszonylag közel hozzám. Így sikerült több felvételt is készítenem, ahogy arról is, hogy a végén elúszik. A fotót kisemlős kutató szakemberekkel határoztattam meg, és tájékoztattak róla, hogy eddig Magyarországon amerikai nyércet nem fotóztak vadon. Ezért is unikum a felvétel – avatta be a hallgatóságot még Kerekes István.