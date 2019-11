Sopronban lép fel az Ed Philips and the Memphis Patrol

Az együttes felidézi a rock-a-billy fénykorát.

A modern zenei megoldásokkal fűszerezett rock-a-billy-jükkel Európa szerte rendkívül népszerű budapesti ED PHILIPS AND THE MEMPHIS PATROL zenekar ismét Sopronba látogat.

A fiúk magyarországi koncertsorozatának Győr-Moson-Sopron megyei állomásaként november 16-án az Búgócsiga Akusztik Gardenben csapnak a húrok közé 22 óra 30 perctől, ahol színpadra varázsolják a rock-a-billy fénykorát idéző legmenőbb dalokat.

Az est különleges vendége: Sonny and his Wild Cows zenekar (rhythm and blues, rock-a-billy)

Igazi zenei csemege minden korosztály számára.

Koncertek:

21.00 Sonny and his Wild Cows

22.30 Ed Philips and the Memphis Patrol