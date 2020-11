Retro – „Hadüzenet” az autósoknak a győri sétálóutcán – fotók

Emlékeznek múlt szombatról a kék-fehér tejesautóra a Lenin út sarkán? A múltidéző fotó apropóján olvasónk, Bécsi Beatrix a következő történetet osztotta meg a Kisalföld Facebook-oldalán: „Látjátok ott balra lent azt a hirdetőoszlopot? Arra írtuk fel, hogy éppen merre bandázunk, hogy a többiek is tudják, hova kell jönni. Mobiltelefon nélkül is megoldottuk.” Ez az aranyos kis „egyperces” is mutatja, hogy a győri sétálóutca mindig a város ütőere volt.