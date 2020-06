Pető Pétert választották a Magyar Natúrpark Szövetség elnökévé

Kimlén lesz a Magyar Natúrpark Szövetség székhelye. Az országos szervezet elnökévé Pető Pétert választották, aki a Szigetköz Natúrpark Egyesületet is irányítja.

Tavalyelőtt márciusban – többéves munka eredményeként – nyerte el Szigetköz a natúrpark címet. A Szigetköz Natúrpark vezetője Pető Péter, a megyei közgyűlés alelnöke lett. A napokban a Magyar Natúrpark Szövetség elnökévé is választották.

– A napokban szervezett közgyűlésen a Magyar Natúrpark Szövetség elnöki tisztségére jelöltek, minden jelen lévő natúrpark egyhangú szavazatával nyertem el a posztot. Az elnökség kilenctagúvá bővült, a munkámat egy főtitkár és hét alelnök segíti, akik az ország valamennyi régióját lefedik. Térségük elismert szakemberei, több évtizedes tapasztalattal – hangsúlyozta Pető Péter, aki arról is büszkén számolt be, hogy Kimlére teszi át székhelyét az országos szövetség.

Pető Péter 2006-ban lett Mosonmagyaróváron önkormányzati képviselő. Azóta foglalkozik szorosabban a térség turizmusával.

– A Szigetközzel 2006-tól kezdtem mélyebben foglalkozni, amikor a megyei közgyűlés turisztikai munkacsoportja mellett én koordináltam a kistérség turisztikai koncepciójának és stratégiájának elkészítését.

Gyermekkorom óta járom e vidéket. Számos olyan gonddal találkoztam, amiket úgy éreztem, fel kell vállalni. Legyen szó a szúnyog- vagy a hódkérdésről, a kerékpárutak helyzetéről. A Szigetköz TDM szervezetet a környékbeli vállalkozásokkal, önkormányzatokkal 2009-ben hoztuk létre, mely mára 150 tagot számlál. A szervezet feladata elsősorban a marketing. Ezért is kerestük azt a szervezeti formát, mely komplexen tudja a térség ügyeit felkarolni. A településekkel egyetértésben találtunk rá a natúrpark formára. Szigetköz országosan a tizedikként nyerte el a címet, melyet azóta még hat térség kapott meg – emelte ki az elnök.

– Natúrparkunk célja továbbra is az, hogy a Szigetközt teljes egészében felvállaló, a területfejlesztés, a vidékfejlesztés, a környezetvédelem és a turizmus területén egyaránt tenni akaró és tudó összefogás jöjjön létre. A Szigetköz Natúrpark a természet, a táj és az abban élő és alkotó ember harmóniája. Értékőrző és értékteremtő térség. Tennünk kell érte, hogy unokáink is ugyanezt érezhessék – hangsúlyozta Pető Péter, aki feladatának tekinti, hogy ne csak a magyar oldalon, hanem a Duna szlovák oldalán is elősegítsék a csallóközi natúrpark létrejöttét.

A Szigetköz Natúrpark munkaszervezete a Szigetköz–Mosoni-sík LEADER Egyesület, kimlei székhellyel. Az egykori hivatali épületbe költözik a Magyar Natúrpark Szövetség is. Az új szövetségi elnököt a terveiről is kérdeztük.

– Ahogy a Szigetköz esetében, úgy országosan is fontosnak tartom, hogy az emberi tevékenységet a természettel összhangban végezzük. Bízom benne, hogy a natúrparki lefedettséggel itthon is elérjük az európai szintet. Erősíteni szeretném a Kárpát-medencei együttműködéseket, ahogyan a meglévő tizenhat natúrparkot is, illetve elő szeretném segíteni újak létrejöttét is – szögezte le Pető Péter.