Okosriasztás tűzoltóknak – a győrújbaráti önkéntes tűzoltók használják, minden csoportnak segíthet

Az önkéntes tűzoltók vonulásakor életmentő lehet a gyorsaság. Riasztáskor a tagok értesítése eddig SMS-sel történt. Az okostelefonok azonban jobb lehetőséget is kínálnak. Ezt használta ki két fiatal, akik teljesen új alkalmazást készítettek az értesítés megoldására. Fejenként négyszáz órát dolgoztak már rajta. A béta verzió már kiállta a próbát.

Tűz esetén a Pajzs rendszer riasztja az önkéntes tűzoltó-egyesületeket. Ezen belül a Káresemény Adatközlő Programba (KAP) minden önkéntes egyesület hat telefonszámot adhat meg és emellé korlátlan számú e-mail-címet. Ezeken keresztül kap értesítést a csapat, ha befut a riasztás.

– Az igazi gondunk az volt, hogy a hat telefonszámra mi több mint harmincan vagyunk az egyesületben. Ki kellett találni, hogy tudjuk az egyesület minden tagját a leggyorsabban értesíteni riasztás esetén. Az, hogy elkezdünk üzengetni, nem jó megoldás. Találtunk ugyan ingyenes programokat, de azok nem oldották meg a problémánkat, ugyanis nem működtek.

A problémafelvetés után ötletelés

– Egy éve a rendezvényünkön két fiatallal, a győrújbaráti Szabados Dániellel és a győri Varga Bencével arról beszélgettünk, hogy jó lenne egy olyan rendszer, melyen az azonnali értesítés megoldható. Az is jó lenne, ha vissza tudnának jelezni a csapat tagjai, így azonnal látnánk, hányan tudnak kimenni az eseményre.

Az önkéntesek a riasztáskor bárhol lehetnek. Minimum négy tűzoltónak kell vonulnia. Addig nem tudunk elindulni, amíg legalább a minimális létszám nem jön össze. A régi rendszerben ilyenkor telefon és SMS segítségével tudtuk összeszedni a csapatot, de ez beletelt egy kis időbe – sorolta Németh Károly, a győrújbaráti önkéntes tűzoltó-egyesület parancsnoka.

Átlátták a problémát

Szabados Dániel és Varga Bence a Jedlik-iskolában voltak osztálytársak. Bence hatodik osztályos korától érdeklődik a programozás iránt, most is azt tanulja a BME-n. Saját programokat, honlapokat készít. Dánielt inkább a dizájn érdekli, a felület kitalálása, amin a program megjelenik.

A fiúk azonnal átlátták, hogy mi a problémája az egyesületnek, mi a feladat. Az is nagy előnye volt a fiataloknak, hogy Dániel saját maga is volt önkéntes tűzoltó, így tisztában volt azzal, hogy gyors és könnyen használható, egyértelmű alkalmazásra van szükség.

A béta verzió tesztelése folyik

Éves ötletelés, munka után az androidos és iPhone okostelefonokra alkalmas applikációt készítettek. Most már a béta verzió tesztelése folyik. Az egyesület szertárában bemutatót is tartottak. Amint a parancsnok leadta a riasztást, szempillantás alatt heten jelezték, hogy részt tudnak venni a bevetésen. A parancsnok azt is azonnal látta, hogy ki megy a szertárba, kit és melyik beszállóponton kell felvenni vagy ki érkezik a helyszínre.

A győrújbaráti tűzoltók úgy szervezték a munkát, hogy mindenkinél ott van a ruhája, így riasztáskor nem kell a szertárba bemenni. Ha gyorsabb úgy, akkor a helyszínre megy az önkéntes tűzoltó. Ha megvan a csapat, az applikáción tudják jelezni azt is, hogy a vonulás elindult. Az is látható, ki van szabadságon, kire nem lehet számítani. Természetesen a bemutató után a parancsnok azonnal le is tudta mondani a próbariasztást.

A felhasználóbarátság volt az egyik szempont

– A problémával tisztában voltunk. Azt volt nehéz kitalálni, hogyan lehet a lehető legegyszerűbb felülettel megoldani, mert felhasználóbaráttá szerettük volna tenni az alkalmazást. Az volt a cél, hogy minél gyorsabban elindulhasson a vonulás. Ehhez az kell, hogy gyorsan értesüljenek a csapat tagjai a riasztásról és minél előbb vissza tudják igazolni, hogy tudnak menni – mondta Dániel.

Majd folytatta: – A későbbiekben további kényelmi funkciók is elérhetők lesznek. Az applikáció úgy van felépítve, hogy ne riadalmat keltsen a riasztás, hanem csak jelezzen és higgadt cselekvésre ösztönözzön.

Kihívás volt az új alkalmazás létrehozása

– Eleinte ez egy kihívás volt, mert applikációt még nem írtam. Az ötletelés tartott a leghosszabb ideig. Ki kellett találni, milyen funkciókat lásson el az applikáció, majd utána megterveztük, hogyan nézzen ki. Az önkéntes tűzoltócsapat tagjai is összejöttek, közösen ötleteltünk arról, milyen funkciókra lenne szükségük a munkájukhoz. A tapasztalatok alapján is módosítunk a programon – mesélte Bence, aki augusztusban kezdte el a programot írni, miután egy hét alatt megtanulta a hozzá szükséges nyelvet. A programot három hét alatt készítette el.

– Ez az alkalmazás nagyon nagy segítség – dicsérte a fejlesztőket a parancsnok, aki biztos abban, hogy hamarosan a többi egyesület is felfedezi a hasznosságát. A fiatalok elkötelezettek a további fejlesztésben, karbantartásban is. Ha valamelyik egyesület szeretné a már jól működő béta verziót használni, akkor a [email protected] e-mail-címen kérhetnek engedélyt hozzá.