Négy hektáron termeszt dinnyét a testvérpár Győrladaméron – fotók

Szűkebb pátriánkban is imádjuk a dinnyét, ám eddig nem nagyon volt példa dinnyeföldekre Győr-Moson-Sopron megyében. A győrladaméri Szabó-testvérek 2016 óta termesztenek dinnyét négy hektáron a Győr közeli falu határában. Évről évre sikeresebbek, jóval több gyümölcsöt tudnának eladni, mint amennyit szüretelnek.

Szeretik a munkájukat

„A kilencvenes évek eleje óta gazdálkodunk, tíz éve termesztünk karfiolt és káposztaféléket. Öt éve azon kezdtünk gondolkodni Péter testvéremmel, hogy jó volna nyári termékkel színesíteni a palettánkat. A dinnyére esett a választásunk” – kezdte Szabó Balázs. A fivérek nem csak értik, szeretik is munkájukat. „A földeken, amin gazdálkodunk, szinte mindig megtalálható egyikünk” – vette a szót mosolyogva Péter.

Minőségben utaznak

„Győr-Moson-Sopron megye eddig nem a dinnyetermesztésről volt híres. Nem tartottak attól, hogy nehéz fába vágják a fejszéjüket?” – vetettük fel. „Hallottunk kétkedő hangokat. Az az igazság, hogy nem csak hittünk a technológiában, amellyel a dinnyéket neveljük. Tudtuk, hogy működni fog.

Minőségi palántákat hozunk áprilisban és májusban, idén sikerült az ország egyik legismertebb dinnyetermő vidékéről, Cece mellől is kiváló palántákhoz hozzájutni. A dinnyének rengeteg vízre van szüksége – egy-egy növény a virágzástól az érés végéig több száz liter vizet tol át magán –, a vízigényt fúrt kútról, korszerű öntözőberendezéssel oldottuk meg. A minél eredményesebb beporzást méhkaptárakkal támogatjuk. Felpéci méhész barátunk, Takács Pétertől telepítette ide a méheket” – hallottuk Pétertől.

A dinnyefogyasztás legnagyobb ellensége

„Az idei év dinnyetermesztés szempontjából sem könnyű. Kéthetes csúszásban vagyunk a májusi és júniusi hidegek és a júliusi hűvös időjárás miatt. Az a szemléletünk, hogy csak minőségi gyümölcsöt adunk a vásárlóinknak és a győri nagykereskedésnek, ahová szállítunk. A dinnyefogyasztás legnagyobb ellensége ugyanis a rossz dinnye. Nem szabad elvenni a családok kedvét a dinnyétől egy-egy éretlen, vagy éppen túlérett darabbal” – mondta Szabó Balázs.

„Összességében bizakodók vagyunk, de az tény, hogy idén több szakadt húsú dinnyével fognak találkozni a vásárlók. Májusban az éjszakai lehűlésekkor olyan stressz érte a dinnyéket, amely nem csak esztétikai problémákhoz vezet, hanem a félbevágott dinnyék szavatossága is rövidebb lesz. Úgy számolunk, hogy a mostani dinnyetermés 20 százalékát nem tudjuk piacra vinni az említett ok miatt” – közölte Szabó Péter.

Nyolc dinnyefajtát ültetnek

A testvérpáros pénteki látogatásunkkor kezdte a dinnyék betakarítását, a szüret több mint egy hónapon át tart majd,. Sőt, elképzelhető, hogy még szeptemberben is finom hazai dinnyét ehetünk. Szabóéknak van zöldséges standjuk a szigetközi főút mellett Győrladaméren, itt a feliratokban hangsúlyozzák, hogy helyben termesztett dinnyét kínálnak. Modern szemléletű gazdálkodókként a közösségi médiában is jelen vannak, Facebook oldalukat mind többen követik.

Összesen nyolc dinnyefajtát ültetnek, ezek közül öt magvas, három magszegény. Napi szinten kóstolják a dinnyéket, így garantálják a minőséget. Ottjártunkkor ebbe a „műveletbe” a Kisalföld munkatársai is bekapcsolódtak. Nekünk a Lady névre hallgató, ovális alakú, csíkos dinnye ízlett a leginkább. A győrladaméri testvérek különleges dinnyék honosításával szintén foglalkoznak, termesztenek sárga húsú görögdinnyét is. Utóbbi íze kevésbé édes, mint a megszokott dinnyéké. Érdemes ezt a fajtát is próbára tenni!