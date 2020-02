Nagy terveknek néz elébe a szili citerazenekar

Két pályázaton is eredményes volt a Szili Linkószer Citerazenekar. Az elnyert támogatásból a hangszereik mellett a tudásuk bővítésére, s programok szervezésére is lehetőségük nyílik idén.

Mind a pályázatok, mind a megvalósult programok tekintetében eredményes évet zárt a Szili Linkószer Citerazenekar. A tavaly beadott támogatási igényeik idén realizálódnak. Harmadszor is kaptak pénzt a Csoóri Sándor Programban, s nemrégiben érkezett a jó hír, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek számára kiírt pályázatán is sikerrel indultak. A Szili Linkószer Citerazenekar Egyesület nagy vágya volt egy nemzetközi citerástalálkozó megszervezése. Ezt tavaly sikerült véghezvinniük, s már az ideire is megvan a keret.

– A Csoóri-programnak köszönhetően nagy terveknek néz elébe a citerazenekarunk – kezdte Gecsei Miklós, az egyesület pénztárosa, majd folytatta: – Több programot is szeretnénk idén megvalósítani. Köztük a már hagyományosnak mondható február 21-i farsangi nótaestet, május végén, pünkösdkor rábaközi citerásfesztivált szervezünk és a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatának köszönhetően ősszel megrendezhetjük a második nemzetközi népzenei fesztivált Szilban – sorolta Gecsei Miklós a tizenkét éve alakult egyesület rendezvénynaptárjának főbb állomásait. A Csoóri-program első körös pályázatán 300 ezer, második alkalommal ennek a duplája, a sikeres harmadik kör után pedig nemrégiben 1,4 milliós támogatás érkezett a számlájukra.

– Idén nagyobb hangsúlyt fektetünk az oktatásra. Leszerződtünk egy oktatóval, szeretnénk bővíteni a zenei repertoárt és még jobban elsajátítani a citerajáték technikáit. Emellett hangszervásárlásra fordítjuk az összeget, már meg is rendeltünk hat új citerát. Március végén egy hosszú hétvégére citerástábort szervezünk, ahol tovább mélyíthetjük a tudásunkat – beszélt a pályázati pénz felhasználásáról a csapat pénztárosa.

Az egyesületnek alapítása óta Perlaki György az elnöke. Taglétszámuk nemrégiben egy kemenesszentpéteri fiatalemberrel bővült, így most tizenheten vannak az együttesben. Jó a kapcsolatuk a felvidéki, nyárasdi Sarló 82 citerazenekarral, sok közös programon vesznek részt. Dalaikat főként a rábaközi emberek életével kapcsolatos fontos események köré szőtték, de dél-alföldi és szatmári dalokat is felvonultatnak, melyek sorát az oktató segítségével Kárpát-medencei dalcsokrokkal szeretnék színesebbé tenni.