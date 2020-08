Mutatjuk milyen az élet a győri állatkert kifutói mögött – Videó

Az állatkertek napja apropóján azért lestünk be a vadaspark látogatók elől elzárt területeire, hogy bemutassuk azt a háttérben folyó láthatatlan munkát, ami nélkül nem lenne az az állatkert, ami. Kalauzunk Kiss Alíz, az állatkert munkatársa volt.

Az 1967-ben megnyitott győri Xantus János állatkert jelentős megújuláson ment keresztül az elmúlt évtizedekben, és ez a fejlődés napjainkban is folytatódik. Ma már a park közel 15 hektáros területén, száz állatfaj több mint ezer egyedét nagy kifutókban, az eredeti életterükhöz hasonló körülmények között mutatják be.

Xantus János 1866. augusztus 9-én nyitotta meg a Budapesti Állat- és Növénykertet, amely első állatkert volt Magyarországon. Ennek emlékére tartják minden év augusztus 9-én az Állatkertek napját. Ekkor rendezik meg az ország vadasparkjaiban az Állatkertek éjszakáját.

Összehangolt munka

Közel ötvenen dolgoznak azon, hogy mind a látogatók, mind a park lakó jól érezzék magukat. A jegypénztári dolgozoktól kezdve, állatgondozók, kertészek, karbantartók, konyhai előkészítők és irodai dolgozók biztosítják azt, hogy akik felkeresik a győri állatkertet szép környezetben tölthessék el a szabadidejüket és kiegyensúlyozott, egészséges, boldog állatokkal találkozhassanak. Mellettük zoopedagógusok, állatbemutató munkatársak, és animátorok gondoskodnak arról, hogy a látogatók minél alaposabban ismerhessék meg a park lakóit.

Érdekesség a győri állatkert névadójáról: Xantus János arról is nevezetes, hogy Karl May róla mintázta Old Shutterhand figuráját.

Élet a kifutók mögött

Talán az állatgondozók feladata a legkülönlegesebb. Ki ne álmodna arról, hogy nap mint nap testközelbe kerüljön a nagyvadakkal, vagy éppen vidám majmok között töltse az idejét. A veszélyes állatok gondozását azonban csak a megfelelő végzettséggel rendelkezők végezhetik.

A menü része a garnéla is

Arra viszont már kevesen gondolnak, hogy például az állatkerti konyhán milyen sokszínű a munka. A közel hatvanféle takarmányt állítanak készítenek el a konyhán, ha pedig hozzávesszük a száraz- és szálas takarmányokat, akkor több mint százféle alapanyagról beszélhetünk. A konyhán naponta kétszer, állatonként állítják össze az ennivalót. Névre szólóan porciózzák azokat. Az állatok étrendjét az állatorvos határozza meg. Minden állatnak olyan takarmányt adnak, ami leginkább hasonlít arra, amit a természetben is fogyasztanának. Épp ezért olyan különlegesnek számító csemegék is terítékre kerülnek mint például a sörényes hangyász esetében a gyümölcsök mellett a garnélarák, főtt tojás, vagy akár marhaszív is. A konyhai előkészítőknek nem csak az adagok összeállítása a feladatok, hanem bizonyos esetekben darabolni, vagy turmixolni is kell a takarmányt. Érdekesség, hogy a külföldről érkező állatokkal együtt egy bizonyos adag takarmány is érkezik, hogy legyen idő arra, hogy fokozatosan szokjanak át az itteni ízekre.

Így élnek a legnagyobbak

A keskenyszájú orrszarvúk területét ottjártunkkor épp a napi takarítást végezték. Miután kilapátolják a trágyát, slaggal lemossák a falakat és a padlót. Eközben az állatok a szabadban sütkérezhetnek. Ez alkalmat adott arra is, hogy dr. Bagó Bálint az állatkert állatorvosa, bemutassa azt a bonyolult reteszrendszert, amelynek segítségével biztonságos körülmények között tudják az orrszarvúkat vizsgálni, szükség esetén beavatkozásokat végezni rajtuk.

A majmok fagyit is kapnak

A látogatók kedvencei azonban kétségtelenül a majmok. Szabadon szaladgálnak, az erre kialakított részen akár be is lehet ülni közéjük. Közkedvelt program a látványetetésük. Igazán viccesek, amikor a csonthéjasokat feltörik. A speciálisan számukra készített fagylalt – ami natúr joghurtba fagyasztott gyümölcsökből áll – igazi csemege számukra is.

Mindezt videón is rögzítettük, hisz szóban nem lehet visszaadni ezt a kalandot. Nézze meg!