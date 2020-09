Minden tiszteletet megérdemel – kerekesszékkel tekerte körbe Bence a Balatont

Megkerülte a Balatont kerekesszékével a jobaházai Borsodi Bence. Négy nap alatt tette meg a túrát, és azt mondja, feszegette határait, kilépett komfortzónájából, ami néha jót tesz az embernek.

Nagy küzdő a jobaházai Borsodi Bence. Amióta egy szerencsétlen baleset után 2016 nyarán kerekesszékbe kényszerült, mindig újabb célokat tűz ki maga elé és azokat teljesíti is. Így szerzett néhány évvel ezelőtt jogosítványt, így tette le a nyelvvizsgát, így fejezte be az egyetemet és kapott kertészmérnöki diplomát. Autót vásárolt és munkahelye is lett, szaktanácsadóként dolgozik egy kertészetben. Nemrégen pedig a Balatonon járt és kerekesszékével megkerülte legnagyobb tavunkat. Óriási teljesítmény.

– Három éve tervezgettem a Balaton-kört, főpróbaként tavalyelőtt a Velencei-tavat kerültem meg, tavaly pedig a Fertő tavat. A Balaton-körre is nagyon készültem, tavaly szeptemberben megkezdtem az edzéseket, hogy megfelelő kondiban legyek. A terep egyébként nem volt számomra ismeretlen, hiszen 2014-ben biciklivel egy barátommal megtettük már a távot, akkor egy nap alatt. Így azért nagyjából tisztában voltam vele, hogy milyen próbatétel vár rám. Egy barátommal, Kluiber Patrikkal indultunk aztán útnak – mondta el a Kisalföldnek Borsodi Bence.

Bencéék Keszthelyről indultak el az északi parton. Első nap Révfülöpig kerekeztek és 49 kilométert tettek meg. Második nap Balatonfűzfőig jutottak (57 kilométer), a harmadik szakasz Balatonszemesig tartott (63 kilométer), a negyedik napon 58 kilométert tekerve jutottak vissza Keszthelyre. Ahogy Bence fogalmazott, legyőzte önmagát és feszegetve a saját határait nagyszerű élménnyel lett gazdagabb. Célba éréskor elégedettséget és büszkeséget érzett. Kérdésünkre kifejtette: a széke úgynevezett aktív szék, amit egyébként a hétköznapokon is használ. Könnyített vázú, ergonomikus kialakítású és mozgékony, kiválóan alkalmas a túrákra is.

– Voltak keményebb szakaszok, leginkább az útburkolat minősége okozott gondot nekem. Összességében viszont nagy élményt jelentett a négy nap. Mindig szerettem a kihívásokat, kipróbálni a teljesítményemet, és néha jót tesz, ha az ember kilép a komfort­zónájából. A Balaton-kör erre teljesen alkalmas – osztotta meg tapasztalatait. S már újabb tervei vannak Borsodi Bencének. – Hand bike-ot szeretnék vásárolni, egy speciális kerékpárt, amit a kezemmel tudok hajtani. Azzal már közel olyan teljesítményre lennék képes, mint a hagyományos biciklivel. Ez most a közeljövő nagy terve, ezért dolgozom – zárta Borsodi Bence.