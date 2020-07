Második lett a bűvészversenyen a győri Macher Júlia – videó, fotók

A Figaro online közösségi bűvészversenyt negyedik alkalommal szervezte meg a bűvészbolt, amelyre az elmúlt években több százan jelentkeztek. Idén a legjobb tizenöt közé választották a győri Macher Júliát, aki – egyedüli lányként -, a mezőny legfiatalabb bűvészeként szerezte meg a második helyezést.

A napokban hirdette ki a Figaro Videóverseny 2020 bűvészekből álló zsűrije a verseny győzteseit. A szakmai zsűriben Kelle Botond, Susán Péter és Kaszányi Roland értékelte a pályamunkákat, negyedik zsűritagként a közönség adhatta le a szavazatát kedvenc produkciójára. A végleges rangsor a zsűritől kapott pontszámok és a közönségszavazatok összesítése után alakult ki.

Júlia ezzel a videóval nevezett a versenyre:

Macher Júlia a Péterfy Sándor gimnázium nyelvi tagozatos osztályában ősszel kezdi meg a 6/II. osztályt. Szabadidejében a bűvésztrükkök gyakorlása mellett teniszezik és rajzolni tanul. Szülei elmondása szerint Julcsi kézügyessége már az óvodáskori rajzaiban megmutatkozott. Úgy vélik, ennek köszönhető az is, hogy a trükkök bemutatásában is ennyire tehetséges.

A titkokat akarja megfejteni

Júlia először akkor találkozott a bűvészettel, amikor három évvel ezelőtt családjával megnézte meg Az illúzió mesterei című bűvészshowt. Ez annyira elbűvölte, hogy elhatározta, ő is világbajnok bűvész szeretne lenni. Mint mesélte, a titkok voltak azok, amik megfogták, azt akarta megfejteni, hogy hogyan csinálják.

„Ebben a műsorban láttam először Hajnóczy Somát, és azt mondtam, én is ilyen szeretnék lenni. Nagyon tetszettek a trükkjei, és az is hogy ezeket nagyon viccesen mutatja be”

– mesélte a fiatal bűvészpalánta.

Azonnal elkezdett olyan videókat keresni, amelyek segítségével megtanulhatott jónéhány trükköt. Nem egyszerű ezzel a módszerrel megtanulni a varázslatot, de Júlia kitartó volt. Napokon át, szinte kikockázva nézte a felvételeket mindaddig, amíg maga is meg tudta csinálni azokat. A legelső, amit be tudott mutatni, az egy pénzes trükk volt: egy száz forintost két kétszázassá varázsolt át. Az otthoni magányos gyakorlások után, eljutott Budapestre egy bűvész szemináriumra, ahol megismerkedett Susán Péterrel, akitől azóta is rendszeresen vesz bűvészleckéket.

Kedvencei a kötelek

Mára már a pénzes trükkök mellett ügyesen használja a kártyákat és a varázsköteleket is. Ez utóbbi a kedvence, a versenyre is – többek között – ezzel jelentkezett. Ugyan pályázatában nem az eredetileg eltervezett számot tudta bemutatni, mert gördeszkázás közben eltörte a kezét, de így is ügyesen szerepelt.

„A zsűritől kaptam egy levelet, amiben külön gratuláltak, hogy begipszelt kézzel is meg tudtam csinálni a mutatványokat” – mesélte büszkén a varázslólány, aki már azt is tudja, hogy a nyereményét egy előugró varázspálcára szeretné beváltani.