Maradona az emlékekben – győri és mosonmagyaróvári labdarúgó az isteni Diego ellen – videó

Múlt héten azt ígértük olvasóinknak, hogy lezárjuk a Dunakapu téri aktát. A világ azonban ismét szegényebbé vált: távozott az élők sorából a zseniális labdarúgó, Diego Maradona. Róla szól írásunk, miközben megidézzük azokat a pillanatokat is, amikor győri és mosonmagyaróvári kötődésű futballisták játszottak ellene.

Futballtörténeti jelentőségű meccs

A magyar válogatott 1977 elején egy hónapon át turnézott a tengerentúlon. Legjobbjaink Dél-Amerikában is pályára léptek, az argentinokkal Buenos Airesben csaptunk össze. Kevesen gondolták volna akkor, hogy ez a meccs később futballtörténeti jelentőségű lesz.

1977. február 27-én a magyar válogatott ellen mutatkozott be az argentin csapatban Maradona. Diego ekkor még nem volt 17 éves. Alig egy évvel korábban a meccsek szüneteiben labdazsonglőr mutatványaival szórakoztatta a szurkolókat.

Nem volt ellenszerünk

A találkozó argentin „hengereléssel” végződött, a fehér-kékek könnyedén győztek 5–1-re. Maradona a 62. percben állt be, míg a magyar csapatban a kezdő sípszótól a lefújásig játszott a mosonmagyaróvári születésű Tóth I. József. A gyors és megbízható hátvédre a Mosoni Vasasban figyeltek fel.

1974 és 1983 között 56 mérkőzésén szerepelt a magyar válogatottban. Ott volt a ’78-as és a ’82-es világbajnokságon is. Utóbbi seregszemlén szerezte egyetlen gólját címeres mezben, Tóth I. József a Salvador elleni 10–1-es mérkőzésen talált a hálóba.

Egyetlen győri zöld-fehér játékos a ’82-es vb-n

Ami sikerült a Lajta-parti származású labdarúgónak 1978-ban, az nem jött össze Maradonának: nem léphetett pályára a hazájában rendezett vb-n. A sajtó szerint azért mellőzték a fiatal zsenit, mert egyik éjszaka kilógott az edzőtáborból és bulizni ment. Négy év múlva, Spanyolországban azonban már nem volt kérdés, ki a vezére az argentinoknak. A magyar válogatott a világbajnokság csoportkörében találta szembe magát Maradona Argentínájával.

A legendás 10-es óriásit játszott, két góllal járult hozzá a 4–1-es győzelemhez. A spanyolországi vb-n Maradona ellen közel fél órát töltött a pályán Szentes Lázár, az ETO egykori kiválósága. Mint ismert, hiába nyerte az 1981/82-es magyar bajnokságot több mint száz góllal az ETO, Verebes mester aranycsapatából egyedül Szentest hívta meg a válogatottba Mészöly Kálmán. A ’82-es magyar–argentin kapcsán kerestük Szentes Lázárt, de nem kívánt hozzászólni a témához.

Elmaradt találkozás Mexikóban

1986-ban a győri zöld-fehér sikerkovácsok közül Hannich Péternek és Hajszán Gyulának volt elvi lehetősége a karrierje csúcsán lévő Maradona ellen focizni. „Óriási kihívás lett volna ellene játszani. Miután a szovjetektől vereséget szenvedtünk, erre csak matematikai esélyünk maradt. Soha nem találkoztam egyébként személyesen Maradonával. A mexikói vb-n minden csapat külön ranchet kapott, a szervezők elszigetelték egymástól a válogatottakat” – kezdte Hannich Péter.

„A nyolcvanas évek közepén, második felében egyértelműen Maradona volt a világ legjobbja. Egy-egy elleni küzdelemben verhetetlennek bizonyult, a csapatok védelmét megbolondította trükkjeivel, váratlan húzásaival. Rendkívül kevés olyan játékos volt a foci történelmében, aki a visszavonulása után is folyamatosan érdekelte az embereket. Maradona e téren is illeszkedik Pelé és Puskás mellé. Két éve a csehországi Karlovy Varyban jártunk a feleségemmel a filmfesztivál idején. Itt mutatták be az életéről forgatott dokumentumfilmet. Maradona neve évtizedekkel az aktív pályafutása után is tömegeket vonzott a mozi elé” – mondta Hannich Péter.

„Isten keze”

Maradona megállíthatatlan volt Mexikóban. Az argentinok legyőzték a címvédő olaszokat, minden idők egyik leghíresebb focimeccsén az angolokat – előbb „Isten keze” segítette Diegót, majd félpályáról indulva szinte kicselezte Őfelsége teljes válogatottját –, a remek formában lévő belgákat és a döntőben a nyugatnémeteket.

Célpont volt

Emir Kusturica alkotásában őszintén vallott Maradona arról, hogy drog- és alkoholfüggősége jelentősen lerövidítette pályafutását. Igaz, a teljes képhez tartozik, hogy nem volt még olyan labdarúgó, akivel annyit szabálytalankodtak volna, mint vele. Az 1990-es vb-n kereken ötvenszer rúgták fel. Ez a mai napig „rekord” világversenyen.