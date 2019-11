Jóakarat hídja – Gyógyulj meg, Zétény! Segítség a kapuvári kisbabának

A Jóakarat hídja ismét várja az olvasók szeretetforintjait, amikkel idén is több tucat család karácsonyát tudjuk szebbé, melegebbé tenni.

A Jóakarat idén is segít – A segítségre szorulók bemutatását pénteken kezdjük, érkezik a sárga csekk is A jelek szerint a Lapcom Média Alapítvány immár szokásos, adventi akciója sok olvasónk számára hozzátartozik az ünnepi készülődéshez. Számosan érdeklődtek ugyanis a napokban, mikor kezdődik az idei gyűjtés, mikor lesz a sárga csekk az újságban? A gyűjtés tulajdonképpen egész éven át megy, a 12096705-01312657-00100008-as számlaszámra lehet utalni a támogatásokat. De a sárga csekk is hamarosan kézbe vehető, jövő pénteken minden Kisalföldben lesz belőle egy példány. A segítségre szorulók bemutatását ma kezdjük.

Gyógyulj meg, Zétény – Az epe- és a májfunkciók területén is működési problémák léptek fel az alig két hónapos kisbabánál

Várakozással telve nézett a családbővítés elé a kapuvári Csitei család. Kisfiuk, a 2,5 éves Noel mellé még egy kisfiút vártak. Egyetlen fontos dolgot tartanak ekkor szem előtt a szülők, hogy egészséges gyermekük szülessen. A család tagjaiba fájón hasított az orvosuktól kapott diagnózis.

– A szülés után pár órával kiderült, hogy az epe- és a májfunkciók területén működési problémák merültek fel – kezdte az alig két hónapos Zétényről az édesanya, Csitei-Jakab Mária. A májvezeték az epehólyag-vezetékkel egyesülve létrehozza a közös epevezetéket, ami eztán a hasnyálmirigy-vezetékkel a patkóbélbe ürül. A kisfiúnak megvolt a májából kijövő „kacs” és az epehólyag is, az epevezeték azonban hiányzott a szervezetéből. Sopronban diagnosztizálták ezt az állapotot, születése után egy héttel Budapestre szállították a babát. Vizsgálat vizsgálatot követett, majd megműtötték a kicsit.

Zéténynek ezen a procedúrán mindenképp át kellett esnie ahhoz, hogy tovább élhessen. Az esetet tovább tetézi, hogy oxigénhiányos volt a baba.

– Elvégezték rajta az MR-vizsgálatot, ott derült ki. Gépre tették, kitágították a tüdejét, pár napra rá már önállóan lélegzett – emlékezett vissza Mária, és két gyerekére pillantva ő is mély lélegzetet vett. Merthogy menni, tenni kell tovább. Néhány napja már kapuvári otthonukban együtt lehet a család. A szülők óvó tekintettel figyelik Zétény minden rezdülését. Történetük mesélése közben Mária többször is elérzékenyült, mintha újra és újra átélné az eseményeket. Azt gondolhatnánk, a nehezén túl vannak, de a szülők továbbra sem lehetnek nyugodtak.

– A kezelőorvos szerint ez a folyamat bármikor visszafordulhat és akkor elkerülhetetlen lesz a májátültetés, amit Németországban végeznének el. – A bizonytalanság tehát továbbra is ott lebeg a fejük fölött, nem beszélve arról, hogy anyagilag is megterhelő volt az elmúlt időszak, amit a Kisalföld a Jóakarat hídján keresztül érkező támogatással próbál enyhíteni.

– Köszönjük, nagy segítség ez most nekünk. Nem szeretnénk, ha váratlanul érne bennünket a májátültetés híre, így próbálunk rá előre felkészülni. Ez lehet egy hónap, egy év, de az is lehet, hogy a műtéttel rendbe jött. Kérdés, hogyan tud regenerálódni a mája – utalt a bizonytalan jövőre az édesanya. Jó előre tájékozódtak a lehetőségeikről. A műtét és a kiutazás támogatott, a kintlétet viszont nekik kellene finanszírozni. Az itthoni vizsgálatok alapján a szülők mindegyike alkalmas donornak, de biztosat, ha úgy adódik, csak a Németországban elvégzett vizsgálatok alapján tudnak. Ellenkező esetben várakozólistára kerülne a kicsi. – Ha ne adj’ isten sor kerül az átültetésre, akkor is teljes értékű életet élhet, visszamaradottsága nem származik belőle – tette hozzá az anyuka.

Az elmúlt héten igyekeztek visszarázódni a mindennapokba. Próbálják beállítani az etetés-altatás-gyógyszer-adagolás-fürdetés négyesét és betartani az előírtakat.

Noel, habár még csak 2,5 éves, gyakorolja a nagy tesó szerepét. Ha kell, betölti a „cumiadagoló” szerepét, megsimítja, puszilgatja testvérét. A szülők bizakodóak. Legfőbb vágyuk, hogy nyugalomban, biztonságban, egészségben nevelhessék a fiúkat. Legyen így!