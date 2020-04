Közel 4400 fészektartóval várja az áramszolgáltató a gólyákat

A gólyákat az idén is a madarak védelmére kihelyezett fészektartókkal várja az E.ON. Korábban összesen 4 343 ilyen eszközt telepítettek, idén tavaszra újabb 56 került fel az oszlopokra az energiacég szolgáltatási területein. Az Őrségi Nemzeti Parkban emellett 100 vörös vércse költőládát szereltek a nagyfeszültségű hálózat tartóoszlopaira. Minden munkát még a járványügyi veszélyhelyzet kihirdetése előtt végeztek el.

Az élővilágot kímélő, fenntartható és biztonságos energiaellátás megvalósításáért dolgozik idén is az E.ON a nemzeti parkokkal, madárvédelmi szakemberekkel együttműködve. Ők javasolták azt az 56 helyszínt, ahova az E.ON újabb fészektartókat helyezett el, és amelyeket a vállalat munkatársai folyamatosan karbantartanak, és ha kell, cserélnek.

Az új fészektartókra fonott fészekalap is került – így azok még vonzóbbak jövendő lakóik számára. A beavatkozások során a régi gólyafészek-tartókat is ellenőrizték és javították. Ahol az akár évtizedes fészek több mázsásra hízott és veszélyessé vált, oda is új, fonott fészekalap került.

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei azon dolgoznak, hogy a nyugati országrészben minél nagyobb számban telepedjen meg az egyik legkisebb hazai ragadozó madár, a vörös vércse. Céljukhoz csatlakozva az E.ON a nagyfeszültségű távvezeték-oszlopain biztosít helyet a költőládáknak, szerelői végezték ezek felhelyezését 15-20 méter magasba. Az együttműködés az elmúlt évben kezdődött, a korábban elhelyezett fészkeket szívesen használták a régióba érkező vörös vércse párok, beköltöztek, fiókákat neveltek.

A madárvédelmi munkák mindegyikét még korábban, a járványügyi veszélyhelyzet kihirdetése előtt végezték el az E.ON munkatársai.