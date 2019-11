Kata felszúrta Nyúl nevét a chiliszószával Amerika térképére is – videó, fotók

„A technika a titok” – árulta el szószainak sikerét a nyúli chilibajnok.

Buzás Tiborné Katát, többszörös díjnyertes chiliszósz készítőt látogattunk meg Nyúlon. A helyi piacokról már sokak számára ismerős tüzes asszony szenvedéllyel mesélt lapunknak arról, hogy néhány év alatt hogy jutott el odáig, hogy ma már a világ élmezőnyében kapnak helyet – a kis Győr-Moson-Sopron megyei községben, Nyúlon – saját termesztésű paprikáiból készített chiliszószai.

Kata – ahogy őt mindenki ismeri – Debrecenből költözött a megyénkbe 2006-ban, 2018-ig egyáltalán nem foglalkozott növénytermesztéssel, egy bankban dolgozott előtte. Korábbi otthona sem családi ház volt, és munkája sem kapcsolódott semmilyen formában a mezőgazdasághoz. Az életük akkor változott meg, amikor férjét egy súlyos munkahelyi baleset érte, aminek következtében teljesen munkaképtelenné vált. Ebben az időben Kata kicsi gyerekeikkel volt otthon, de mivel szükségük volt a kieső bevétel pótlására, ezért 2006-ban, Nyúlon egy helyi gazdaságban kezdett dolgozni. Ekkor szerette meg ezt a kinti létet, és az itt töltött két év után döntötte el, hogy ez neki menne egyedül is, a maga uraként.

Így alakította ki az első ültetvényüket, gyümölcsöket, zöldségeket termelt és 2010-től, már őstermelőként árulta a portékáját. Chilivel akkor találkozott először, amikor férje 2015-ben Olaszországból egy vásárról küldött haza három palántát, amit akkor még szinte csak távolról nézegettek, és próbálták kitalálni, hogy ez milyen paprika lehet, mert még a levelei sem hasonlítottak azokéra, amit eddig ismertek. Ez a 3 palánta a Trinidad Moruga Scorpion, Trinidad Moruga Scorpion Yellow és a Carolina Reaper – a világ legerősebb paprikája – volt.

„2016-ban kezdtük a csilizést, teljes tudatlanságban”

– idézte fel nevetve.

Az első év terméseinek begyűjtése (körülbelül 50 db termés) és feldolgozása után beleszerettek a chilibe. Ekkor kezdtek el utánajárni annak, hogy honnét tudna még több palántát beszerezni. Kiderült számára, hogy az országban vannak közel százan akik chilit termesztenek, az ő tanácsaik alapján rendelt magokat. A második évet, már saját, magról nevelt palántáival kezdte el. Ezeket olyan sikerrel nevelte, hogy még eladásra is jutottak a palántákból.

„Innentől kezdve, már nem volt megállás”

– fogalmazott Kata.

Azt is hangsúlyozta, hogy a chilisek fantasztikus emberek. Segítik, támogatják egymást, összetartanak az ország minden pontjáról. A versenyzés útjára lépésben egy Szlovákiában élő barátja segítette Katát. Varga Gábor – az első chili világbajnok Szlovákiából -, mutatta meg azt, hogy hogyan kell versenyezni.

A versenyeken nagyjából 11 szempont figyelembevételével – mint például íz, állag, felhasználhatóság, erősség -, egy vaktesztet követően hozzák meg ítéletüket a bírák.

Az eddig elért fantasztikus eredmények után Katának most már az a célja, hogy elhozza az első helyezést „egyszer, vagy kétszer, vagy többször”.

Díjak:

Zestfest Fiery Food Challenge 2019 Texas: The Rabbit Fire-Nyúli tűz Ultra hot kategória 3. helyezett

The World Hot Sauce Awards 2019 Los Angeles: Nyúl-York, ultra hot kategória 2. helyezett

HunHot2018 Solymár gyümölcsös kategória Vérnyúl 2. helyezett

Spicy Flave Awards 2019 Madison, Wyoming Ultra Hot kategória 3. helyezett Smoky Rabbit- Füstös Nyúl

Scovie 2020 New Mexico Golden Bunny ultra hot kategória 3. hely

Hunhot 2019 Solymár, Gyümölcsös kategória 2.hely A Lila-hegy ajándéka

Nagymarosi paprika szépségverseny: 2018 I.helyezett, Monkey Face chili; 2019. II.helyezett. Carolina reaper chili