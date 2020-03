István, a fiatal soproni csillagvadász nagy sikert ért el

A Magyar Asztronautikai Társaság hirdette diákpályázaton, amelynek a témája a Nap volt, egy vegyes összetételű – Solis Defectus nevű – csapattal első helyezést ért el a Líceum diákja, Takács István.

Az éltető csillagunk

A Líceum 12. C osztályos tanulóját, Takács Istvánt régóta érdekli az űrkutatás, így örömmel csatlakozott Lang Ágota tanárnőhöz, aki ebben a témában az elmélyülésben segítette. István tagja lett annak a tanárnő szervezte csapatnak is, amivel már másodszor nyerték meg a Magyar Asztronautikai Társaság diákpályázatát. Idén a Nap, az éltető csillagunk volt a téma, s a soproni csapat arról értekezett, hogy mennyire függünk a Naptól.

Tanári támasz

– Az űrkutatás nagyjából nyolcadik óta érdekel annyira, hogy külön is foglalkozzam vele. A tanárnőt négy éve ismerem, úgy emlékszem tizedikben néhányszor összeültünk és kiegészítette a tudásomat. Felkészített a csillagászati Diákolimpia magyarországi válogató versenyére is, de ez kemény diónak bizonyult. Egy év múlva már Lang Ágota tanárnő és a fizika tanárom, dr. Zsuppán Sándor is javasolta a MANT diákpályázatát. Tavaly indultunk el először és meg is nyertük, s ez idén is sikerült. A tanárnő egy hónapon át időt és energiát nem sajnálva foglalkozott velünk és segített nekünk – meséli István.

Csapatmunka

A soproni csapat Solis defectus néven pályázott, ami napfogyatkozást jelent. A tanárnővel együtt hattagú csoportban széchenyis és révais diákok, valamint egyetemisták is dolgoznak. Közös tényező az életükben az űrkutatás iránti érdeklődésük és, hogy ismerik Lang Ágotát. – Sztojka Áron, Takács István, Marton Izabella, Hargitai Benke, Molnár Barnabás voltak még a csapatban.

Az egyetemista tagok egy másik projektre is készülnek, egy Napállandó mérésével kapcsolatos kísérletet állítottak össze, ez pedig kapóra jött, bele is raktuk a projektünkbe. Bella nagyon ügyesen rajzol és a prezentációkat is ő állította össze. Én a weblapon egyesítettem ezeket a részeket, és igyekeztem még pár extra dolgot behelyezni az anyagunkba – ismerteti csapatukat Takács István.

Lenyűgözte a sci-fi-k világa

Az érettségi előtt álló István elgondolkodott azon is, hogy ebben az irányban tanul tovább, mindenesetre fizika szakra adta be a jelentkezését a legjobb egyetemekre. – Van még időm, hiszen a csillagászati témák csak mesterszakokon kerülnek elő, addig meg legjobb esetben is három évem van még. Az, hogy miért érdekel ez a téma, nagyon nehéz kérdés.

Mindig is lenyűgözött a sci-fi-k világa, aztán elkezdett annyira érdekelni, hogy utánajártam pár dolognak. Aztán pedig még többnek és még többnek, míg a kutakodásaim egyre mélyebbre nem vittek. S minél többet tud valaki egy témáról, annál többet akar még – állítja Takács István.

Az érdeklődők ide kattintva tekinthetik a csapat által készített honlapot.