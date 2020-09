Imakilenced a templomért

A Szent Mihály-templom újraszentelésére készülve imakilencedre hívja a városplébános a soproniakat. A kívül-belül felújított, megszépült templomot október 1-jén adják át a híveknek.

Szeptember 22-től szeptember 30-ig imakilenceddel készül a városplébánia az ősi Szent Mihály-templom újraszentelési ünnepére, amely október 1-jén, csütörtökön 17 órakor lesz.

– A kilencnapos imádság mintája a bibliai pünkösd előtti kilenc napra nyúlik vissza, amikor a Boldogságos Szűz Mária és az apostolok imádkozva és böjtölve várták a Szentlélek eljövetelét. Kedd óta kilenc napon át minden este 9 órakor egy percig megszólal a templom legnagyobb harangja, a Szent Mihály, ekkor aki tud, mondjon el egy Miatyánkot és kilenc Üdvözlégy Máriát a városért és a templomért, mindennap este 9–10 óráig csendes szentségimádás lesz a Szentlélek-templomban – magyarázza az imakilenced menetét Horváth Imre városplébános, aki a híveket és a város lakóit is hívja az imákra.

A Szent Mihály-templom újraszentelése történelmi esemény, legutóbb 1864. október 1-jén volt ilyen a Storno Ferenc általi felújítás után. – Szép lenne, ha minél többen készülnének lélekben, csendes imával, hálaadással a város nagy ünnepére – tette hozzá a városplébános. Sopron legkorábbi plébániatemplomán száz éve nem végeztek ilyen léptékű rekonstrukciót, mint amilyet most. A beruházás az önkormányzat és a Győri Egyházmegye konzorciumában valósult meg.

A munkálatok során a berendezések, a karzat, a díszítőfestések és falképek, csillárok restaurálása, a kőpadló, a fém és fa berendezési tárgyak helyreállítása is megtörtént. A templom felújítási és restaurálási munkái mellett a sekrestyésház is teljesen megújul, a fejlesztéseknek köszönhetően kulturális és közösségi funkciók ellátására is alkalmassá válik.