Hogy kerül a csizma az asztalra? És könyvek a rockkocsmába? Elmondjuk – Videó, fotók

A helyszín talán szokatlan, ahol Győr legújabb könyvcsere polcát állították fel, de ez is bizonyítja, hogy az olvasás mindenkié.

Győr belvárosában közel egy évtizede működik egy rocksöröző, ami a hely profiljához viszonyítva, egy meglepő dologgal bővítette szolgáltatásainak palettáját.

Martinkovics Oszkárt, a hely tulajdonosát kérdeztük arról, hogy mi adta az ötletet, a könyvcsere polc beállításához.

Mi is hallottunk róla, hogy milyen sikerrel működik az Adyvárosban, egy telefonfülkében kialakított könyvcserélő lehetőség, de arról is hallottunk, hogy vannak akik „zsákszámra” hordják onnét a könyveket, és azokat értékesítik. Ekkor gondoltunk arra, hogy ezt nálunk ellenőrzött körülmények között is meg lehetne valósítani.

Mennyi időre volt szükség ahhoz, hogy ezek a polcok benépesüljenek könyvekkel?

Két-három hónappal azután, hogy meghirdettük, ezt a programot, szinte meg is teltek a polcaink. Ez úgy történt meg, hogy nem egy ember hozott sok könyvet, hanem sokan kevesebbet.

Milyen könyveket hoztak a vendégek?

Teljesen vegyes stílusban érkeztek könyvek, a természettudományos könyvektől kezdve a sci-fin keresztül a ’80-as évek irodalmáig bezárólag. A magyar nyelvű könyvek mellett, idegennyelvűek is kerültek a polcainkra.

Mi a tapasztalat, mi a jellemzőbb, helyben olvasnak a vendégek, vagy inkább hazaviszik az itt talált könyveket?

Vannak folyamatosan visszajáró vendégeink, akik nem viszik el magukkal a könyveket, hanem bekönyvjelzőzik azokat, és folytatják ugyanazt a könyvet, amit korábban elkezdtek. Itt hagyják másoknak is a szórakozás lehetőségét – mondta el Váczi Balázs, aki a pult mögül tudja követni a hozzájuk érkezett könyvek sorsát.