Hetvenhat éve zuhant le az amerikai pilóta a Rábaközben – fotók

Magyarország 1941 nyarán lépett be a második világháborúba, de az ország lakói igazán 1944 áprilisától tapasztalták meg a háború borzalmait. Szinte nincs olyan rábaközi település, amelyiket ne érintett volna a légi háború. Több helyen bombát oldottak ki vagy megszabadultak a benzintartályaiktól, de néhány település közelében repülők is becsapódtak. Ez történt Egyed és Rábacsanak között is.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu – Mintegy háromszáz amerikai bombázó támadta Budapestet 1944. június 27-én – kezdte Szalay Balázs helytörténet-kutató. – A B–17-es és a B–24-es bombázókat vadászgépek kísérték, melyeknek az volt a feladatuk, hogy a magyar főváros körüli reptereket és más célpontokat támadó bombázókat védelmezzék. Az amerikai gépeket Budapest felé haladva német és magyar repülők támadták meg. A légi csatában az egyik P–51-es amerikai vadászgép Győr fölé keveredett és több találatot kapott. A Mustangnak is nevezett vadászgép Egyed és Rábacsanak között, az Emma-major közelében zuhant le. Az 1859-ben épült Emma-major a mártír miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos legidősebb lányáról kapta a nevét, aki az egyedi uradalom birtokosának, Batthyány Gézának lett a felesége. Többen laktak a majorban 1944-ben, napjainkban már az épületek sincsenek meg. A magyar források nem egyértelműek, mert az egyik helyen négymotoros amerikai bombázó lezuhanásáról számoltak be, míg a csornai főszolgabíróság kétszemélyes angol vadászrepülőről tett jelentést. A valóságban egy amerikai vadászgép zuhant le a Csorna–Pápa vasútvonal közelében – tette hozzá Szalay Balázs. Megmentették a pilótát Az eseményeket Csicsek Istvánné Joli néni és a közelmúltban elhunyt Kovács Imre mesélte el Szalay Balázsnak. Eszerint a mezőn dolgozó emberek jól látták az égő vadászgép zuhanását. Az egyik nyárfán fennakadt pilótát Erdős Kálmán és Takács Antal vette le a fáról, úgy, hogy az ejtőernyő zsinórját elvágták a bicskájukkal. Takács Antal, akit a csanakiak csak Peti Tani bácsinak hívtak, olaszul beszélt az ellenséges katonával, mivel az első világháború idején az olasz hadifogságban egy kicsit elsajátította a nyelvet. Takács Antal nem engedte bántani a pilótát, mert voltak olyanok, akik azt terjesztve, hogy ez volt az a vezérgép, amelyik kijelölte a bombázók célpontjait, meglincselték volna. A hadifogságba esett sebesült pilótát, akiről a kutató kiderítette, hogy Neil Lamont őrnagy volt, a pápai kórházba szállították. Sikertelen keresés A hálás amerikai a háború után csomagokat is küldött megmentőjének, sőt állítólag visszatért Magyarországra, és próbálta megkeresni Takács Antalt, de végül nem találkoztak. Takács Antalnak nem született utóda, és ma már a sírját sem találni a rábacsanaki temetőben. Domonkos Miklós is megerősítette a fentieket: „Tani bátyámmal egy udvarban laktunk. A történtekről nem ő beszélt nekem, mert érzékeny téma volt az sokáig. Többen elindultak vellákkal és fejszékkel, hogy az ellenség katonáját lekaszabolják, de sikerült megelőzni a nagyobb bajt. Rá már csak két boroshordó emlékeztet TA monogrammal, amelyet dísznek használok, meg persze az embersége, amelyről apámtól hallottam…” A becsapódás helye A szemtanúk elmondása szerint a vadászgép orral lefelé fúródott a földbe, úgy, hogy nem látszódott az orra és a légcsavarja sem. A gépet egyedi leventék őrizték, akik játékból szétszedték a lövedékeket és meggyújtották a lőport. Emiatt a gép is felgyulladt. A térség háborús eseményeit kutató és a harcok emlékeit gyűjtő egyedi Bancsó Zsolt pontosan azonosította a repülő becsapódásának helyét, ahol az egykori vadászgép több darabját is megtalálta. hirdetés Egyre többen neveznek – A PannonHajsza idén szeptember utolsó hétvégéjén lesz Cseszneken