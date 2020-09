Győri természeti kincskereső – Több mint 120 éves japánakác a Prohászka-iskola udvarán – videó, fotók

Győr szívében, a Prohászka-iskola udvarát „betöltő”, hatalmas, hűs árnyékot adó japánakác valószínűleg 120 esztendős is elmúlt.

Zöld kampány

A kisalföldi megyeszékhely csodálatos természeti környezetben fekszik, a köztudatban a város mégis inkább iparáról, épített örökségéről vagy kulturális értékeiről híres. Hogy forduljon a trend, természeti kincskeresésre hívja Olvasóinkat a Reflex Környezetvédő Egyesület.

Célunk, hogy Olvasóink ajánlásai révén összegyűjtsük azt a 20–25 győri zöldhelyszínt, ahová a helyieknek és a kisalföldi megyeszékhelyre látogató turistáknak is érdemes ellátogatniuk. Természeti értékeket folyamatosan ajánlhatnak a kisalfold.hu-n található űrlapon.

Megélte a 20. század összes viharát

A szomszédos orsolyita rendház udvarán szintén állt korábban két japánakác, utóbbi „öregeket” tavaly vágták ki elővigyázatosságból. A belvárosi iskola japánakácát is vizsgálta szakértő, elmondása szerint 10-15 év még van a gyönyörű fában.

„Elképzelhető, hogy 120 évnél is idősebb fáról beszélünk, nem kizárt, hogy a 19. század második felében ültették” – kezdte Tóthné Sasvári Szilvia, az iskola biológia szakos tanára. „Ami biztos: a japánakác a kolostor és az iskola udvaráról megélt több 20. századi vihart, két világháborút, államosítást, a nővérek visszatérését, az iskola újraindulását. Szinte lehetetlen összeszámolni, hány iskolás játszhatott az óriási árnyékában” – tette hozzá a tanárnő. Az égig érő, meséket idéző japánakácot szeretik, tisztelik a jelenlegi prohászkás diákok is. Két fiatalember, Vass Gellért és Tóth Benedek filmet készítettek a japánakácokról – a többes szám azért indokolt, mert a felvételek rögzítésekor az orsolyita rendház udvarán is álltak még a fák –, klassz videójukat érdemes megnézni.

Díszfa Kínából

Végezetül: a japánakác se nem japán, se nem akác. Olyan díszfáról van szó, amelyet az Öreg-kontinensen gyakran ültettek a múltban. A fa Kínában őshonos, a porcelán hazájából érkezve hódította meg méltóságával Európát.