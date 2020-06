Zöld akció – Keressük együtt Győr környezeti értékeit!

A kisalföldi megyeszékhely csodálatos természeti környezetben fekszik, a köztudatban a város mégis inkább iparáról, épített örökségéről vagy kulturális értékeiről híres. Hogy forduljon a trend, természeti kincskeresésre hívja Olvasóinkat a Reflex Környezetvédő Egyesület.

A csodák közel vannak

„A kampány keretében el szeretnénk érni, hogy Győr természeti értékei – legyen szó fiatal vagy matuzsálemi kort megért fáról, vízparti élőhelyről, rejtett vadvirágos rétről – minél ismertebbek legyenek és a városban élő családok felfedezzék a közelben lévő kincseket” – kezdte Lajtmann Csaba környezetvédő, a Reflex munkatársa.

A kampány célja

A Püspökerdő szívében tartott nyitórendezvényen további győri és Győr környéki egyesületek, alkotó műhelyek (a Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület, a MOKKA, a Kajárpéci Vízirevű) képviselői és Kleininger Tamás, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium biológia és földrajz szakos tanára is részt vett. Olyan közösségi emberek, akik kiemelt figyelmet szentelnek életük során a környezettudatosságra, a természeti értékeink óvására.

Célunk, hogy Olvasóink ajánlásai révén összegyűjtsük azt a 20–25 győri zöld helyszínt, ahová a helyieknek és a kisalföldi megyeszékhelyre látogató turistáknak is érdemes ellátogatniuk. Olvasóink július 20-ig ajánlhatnak természeti értékeket az űrlapon. A kiválasztott értékeket folyamatosan bemutatjuk nyáron.

Betöltés…

Játszva tanulni

„A tanítványaimnak hangsúlyozom, hogy jó dolog a nagyvilágban utazni, de ne feledkezzünk meg lakóhelyünk értékeiről, ismerjük meg azokat! Győr különösen szép természeti értéket kínál” – mondta Kleininger Tamás, a győri Bencés Gimnázium tanára.

„A saját fiaimmal gyakran játsszuk azt, hogy győri természeti kincseket jelölök ki és ezeket térkép, iránytű segítségével közösen fedezzük fel. Nem kell hosszú túrákra gondolni, pár kilométert sétálunk a jó levegőn. A fiúk mutatják az utat, miközben játékosan gyarapodik a tudásuk. A digitális oktatás során a tanítványaimnak is adtam hasonló házi feladatot. Azt kértem, hogy a lakókörnyezetük élőlényeit, növényeit fotózzák le, majd ismerjék fel azokat” – tette hozzá a győri tanár, akinek tankönyveit szerte az országban forgatják a diákok.

Példamutatás

„Hogy a gyerekek szeressék az állatokat, tiszteljék a természetet, példamutatás szükséges a szülőktől. Mi gyakran kapcsolódunk ki, töltődünk fel a folyóparton, próbáljuk megfejteni, milyen növény vagy akár rovar keresztezi az utunkat.

Örülök annak, hogy a gyerekeim sokszor önállóan foglalják el magukat az említett játékkal” – hallottuk Lévai Etelkától, a Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület tagjától, a környezettudatosságot hirdető „Kölcsönkenyér” kezdeményezés egyik ötletgazdájától.

Ahová Krúdy Gyula is szívesen betérne

„Azt vettem észre, hogy sokszor nem tűnik fel a győrieknek, milyen kegyes hozzájuk a természet, mennyire szép helyen élnek. Rengetegen elsiklanak afelett, hogy folyók szelik keresztül-kasul a várost, Győr szívében sétálhatunk a partokon.

Azt is bosszantónak érzem, hogy a folyók szépségét nem aknázzuk ki kellően. A hajós turizmus fellendítése és olyan vízparti vendéglátóhelyek kialakítása nagyszerű lenne, ahová Krúdy Gyula is szívesen beülne kisfröccsre és pörköltre, ha köztünk élne” – mondta Buzás Mihály, a Kajárpéci Vízirevű vezetője. Az önkéntes színtársulat több környezetvédelmi darabot színpadra vitt az utóbbi években.

A Püspökerdőben nincs telózás

A MOKKA alkotócsoport is előszeretettel választja táborának helyszínéül a Püspökerdőt. „Győr tüdejét” pár éve civil összefogással sikerült megvédeni milliárdos beruházástól és most arra is van esély, hogy helyi védettséget kapjon. „Azt látjuk a gyerekeken, hogy a Püspökerdőben nem nyomkodják a kütyüket, sokkal könnyebben figyelnek egymásra és magukra a természetben. Az is célunk a foglalkozások során, hogy az erdő tiszteletét, a természet szeretetét átadjuk a kicsiknek” – hallottuk Váray Ibolyától, a táborokat szervező egyik tanártól

„Kihívással jár, hogy az 7-12 éves iskolások figyelmét huzamosabb ideig elnyerjük, ám ha valahol erre jó esély mutatkozik, az a Püspökerdő. A fák között szívesen alkotnak, jobban el tudnak mélyedni” – tette hozzá Kecskés Teodóra foglalkozásvezető. Azért, hogy Győr zöld pontjait, a nyugalom szigeteit összegyűjtsük, számítunk Olvasóink javaslataira. Ehhez az adatlapot megtalálják a Kisalföld internetes oldalán.

A győri természeti kincskereső az Európai Unió támogatásával, a Győri Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia Mutasd meg magad intézkedésének támogatásával, a Reflex Környezetvédő Egyesület Környezet – Élmény – Közösség projektjében valósul meg.