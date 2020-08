Győri természeti kincskereső – mutatjuk a győri erdőt, ahol kicsit tajgán érezhetjük magunkat – fotók

Zöld kampány

A kisalföldi megyeszékhely csodálatos természeti környezetben fekszik, a köztudatban a város mégis inkább iparáról, épített örökségéről vagy kulturális értékeiről híres. Hogy forduljon a trend, természeti kincskeresésre hívja Olvasóinkat a Reflex Környezetvédő Egyesület.

Célunk, hogy Olvasóink ajánlásai révén összegyűjtsük azt a 20–25 győri zöldhelyszínt, ahová a helyieknek és a kisalföldi megyeszékhelyre látogató turistáknak is érdemes ellátogatniuk. Természeti értékeket folyamatosan ajánlhatnak a kisalfold.hu-n található űrlapon.

Erdeifenyők és terebélyes tölgyfák otthona

A Győrszentivánt körülölelő homoki erdőről utoljára akkor esett sok szó lapunkban, amikor az Audi-gyárat bővítették. Emlékezetesek maradtak azok a megjegyzések a közösségi médiában, miszerint a „futrinkákat négykarikás autóval szállítják át másik erdőbe”. Nos, fontos a munkahelyteremtés, de az is, hogy a győrszentiváni erdők területe ne csökkenjen jelentősen a jövőben.

Napóleon győri látogatásáig (1809) hatalmas legelők voltak a település körül. A francia császár több ezer lábasjószágot hajtatott el a győrszentivániaktól, az állatállományt később nem sikerült pótolni. Így „költöztek” a fák a homokos részre.

400 lepkefajta

„Telepített erdőről beszélünk, nemcsak őshonos fajokkal találkozhatunk, hanem rengeteg erdeifenyővel is. Utóbbiak elvarázsolják az embert, olyan érzésünk lehet, mintha a svéd vagy finn tajgán járnánk. A hatalmas, egyméteres törzsátmérőjű tölgyfák is gyönyörűek. Itt semmi sem akadályozza a terebélyesedésüket” – mondta Kun Zoltán.

A természetvédelmi szakember szerint 400 lepkefajta él a Győrszentiván környéki homoki erdőkben, közülük négy különösen védett, akárcsak a magyar futrinka. Amikor az osztrák len májusban virágzik, Provence-t idézően kékbe borulnak az erdőt övező mezők.

Katonai terület volt

Aki meglátogatja a győrszentiváni homoki erdő tanösvényét – a túra a Sugár úti temető mellől indul, körülbelül másfél km hosszú –, ne térjen le az útvonalról. Valaha ez is katonai terület volt – a szovjet katonák gyakorlatozásának emlékét ma is őrzi pár lövészárok –, találtak már aknákat, gránátokat az erdőben. A keleti elkerülő út melletti erdőrész jelenleg is katonai gyakorlótér, itt harci járművek is feltűnnek néha.