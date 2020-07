Győri természeti kincskereső – a Holt-Marcal ezer arca Gyirmótnál – fotók

Első írásunkban a Holt-Marcal csodás gyirmóti partjára kalauzoljuk Olvasóinkat.

A kisalföldi megyeszékhely csodálatos természeti környezetben fekszik, a köztudatban a város mégis inkább iparáról, épített örökségéről vagy kulturális értékeiről híres. Hogy forduljon a trend, természeti kincskeresésre hívja Olvasóinkat a Reflex Környezetvédő Egyesület.

Ártérből holtág

Horgász- és madárparadicsom, mesébe illő rét. Ezt fedezhetjük fel egy helyen, Győr szívétől alig néhány kilométerre, Gyirmót klasszikus részén. Pár Róbertet, a Nádorvárosi Sporthorgászok Egyesületének elnökét kértük meg, hogy kalauzoljon bennünket a Holt-Marcal partján.

„Ahol állunk, itt folyt a Rába a XIX. században. Gyirmót az ártérben volt, a folyót szabályozták, mentett oldali holtágat alakítottak ki. Így az árvíztől nem kellett tartaniuk a gyirmótiaknak, ám az életüket továbbra is meghatározta a vízpart. A többség halászattal, ártéri állatlegeltetéssel kereste a kenyerét a XX. század első felében” – kezdte Pár Róbert.

Amikor a Holt-Marcalhoz tartottunk, most is láttunk kisebb tehéncsordát a réten. Igaz, közel nem legelészik annyi tehén itt, mint egykoron, de jó látni, hogy akad család, mely alternatívát lát az állattartásban. A Holt-Marcal megőrzésére figyelmet kell fordítani, hisz ahogy telnek az évek, úgy töltődik fel egyre jobban a meder. Az elmúlt évtizedben tök- és algainvázió és hínárburjánzás is veszélyeztette az élővilágot.

Amikor lila szőnyegként pompázik a legelő

„A terület Natura 2000-es védettséget élvez, nagyobbik része a Fertő–Hanság Nemzeti Parkhoz tartozik. Ezek a biztosítékok fontosak. A természeti kincseknek se szeri, se száma itt” – hallottuk Pár Róberttől. Soroljuk fel az értékeket: ártéri ligeterdő, rét öleli körbe a vízpartot. Amikor szeptemberben nyílik a kikerics, a virágoktól lila szőnyegként pompázik a legelő.

A víz területe körülbelül 50 hektáros. Európában is egyedülálló az itt élő mocsáriteknős-populáció. Utóbbiak megfigyeléséhez kis szerencse szükséges, ám a gólyák, gémfélék, kócsagok tanulmányozását madárles teszi teljessé. Amikor fotóztunk a helyszínen, bakcsót is láttunk a vízen.

Túrák

A Holt-Marcal kiváló terepet ad gyalogos és bringás családi túrákhoz. Akár a Kovaltertől érdemes idáig kerékpározni. S természetesen a horgászoknak is gyakran okoz örömteli pillanatokat a holtág. „Idén 30 tonna halat, pontyot, amurt, harcsát, süllőt, keszeget telepítettünk. Gazdag a halállomány, ami jó fogási eséllyel kecsegtet” – búcsúzott Pár Róbert.