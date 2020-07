Győri természeti kincskereső – A belvárosi park, amit Napóleonnak „köszönhetünk” – fotók

Győr városmagjában, ahol a mai Batthyány téri parkot találjuk, egykoron a győri várnak az árka állt.

Zöld kampány

A kisalföldi megyeszékhely csodálatos természeti környezetben fekszik, a köztudatban a város mégis inkább iparáról, épített örökségéről vagy kulturális értékeiről híres. Hogy forduljon a trend, természeti kincskeresésre hívja Olvasóinkat a Reflex Környezetvédő Egyesület.

Célunk, hogy Olvasóink ajánlásai révén összegyűjtsük azt a 20–25 győri zöldhelyszínt, ahová a helyieknek és a kisalföldi megyeszékhelyre látogató turistáknak is érdemes ellátogatniuk. Természeti értékeket folyamatosan ajánlhatnak a kisalfold.hu-n található űrlapon.

Napóleon győri „látogatása”

Napóleon császár 1809-es győri „látogatásakor” nem csak elfoglalta a várost, a várat is a földig romboltatta. Paradox módon napjainkban ezért kicsit Napóleonnak „köszönhetjük” a Batthyány téri parkot. Egészen a 19. század közepéig tartott a várromok takarítása. Miután elődeink végeztek ezzel, a korabeli építési technikákkal nem mertek az egykori várárok helyére otthonokat felhúzni. Így merült fel az ötlet: Győr angol stílusú díszkertjét lehetne kialakítani itt.

Két játszótér

Az elképzelést a korabeli budapesti főkertész vetette fel. Anno elsősorban szederfákkal, majd juharfákkal ültették tele a belvárosi zöldterületet. Érdekesség, hogy valaha a Batthyány téri parkot hívták „Győr tüdejének”, ez a cím napjainkban már a Püspökerdőnek jár. A teret 1907-ben, születésének századik évfordulóján nevezték el Batthyány Lajosról, hazánk első miniszterelnökéről, akinek emlékére örökmécses ég a parkban.

Az árnyat adó, csodaszép fák között három kiváló magyar író, Gárdonyi Géza, Móra Ferenc és Fekete István szobra is helyet kapott később. A budapesti főkertész nem csak fák ültetését javasolta, hanem a gyerkőcök örömére játszótér építését is. Az elképzelés napjainkban is él, a Batthyány téri parkban ma is két játszótér csal mosolyt a kicsik arcára.

Faültetés napjainkban

A Batthyány téri parkot a Győri Természeti Kincskeresőbe Kovács László győri önkormányzati képviselő ajánlotta. „Amikor van kis időm, mindig szívesen pihenek kicsit a Batthyány téren, gyakran ülök le kávéval a kezemben a park székeire.

2015-ben a Fák és madarak napján szederfát ültettünk az egykori gyümölcsfák emlékére, idén egy juharfát. Tudomásom szerint négy 100 évesnél öregebb fa áll a téren, ezeket a 20. század elején ültették. Remélem, az öt éve és most tavasszal ültetett kisfák hasonlóan szép kort élnek majd meg” – mondta Kovács László.