Győri retro – amikor szétnyílt a kocsisor a 7-es busz előtt

Az európai mobilitási hét alkalmából tartották a Volán-relikviák jótékonysági vásárát Győrben. Az elmúlt évekhez képest a programkínálat szegényebb volt a járvány miatt, ám régi busztáblákat, volános ruhákat most is sokan szereztek be. A jótékonysági vásáron – a bevételt a helyi munkástanács alapítványa kapta – nosztalgiáztunk Czifrik Lajos nyugdíjas győri buszvezetővel.