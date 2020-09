Grabner Józsefnek „Örökös tiszteletbeli tag” címet adományozott a Soproni Képzőművészeti Társaság

Barátok, ismerősök és sok-sok tisztelő gyűlt össze Sopron egyik legkedveltebb akvarellistája, Grabner József Látkép másképp című kiállításának szombati megnyitójára a Festőteremben. A 80 éves, Civitas Fidelissima-díjjal kitüntetett művészt Simon István alpolgármester köszöntötte.

Sopron ezer arcát, hangulatát tárja elénk akvarelljein Grabner József, akinek a Festőteremben nyílt önálló kiállítása. Sarkady Sándor azt írta róla: jelentős mestere annak a tüneményes látványfestészetnek, amely az elfutó pillanatokban mindig az örök érvényűt keresi. A szombati megnyitót igen nagy érdeklődés övezte. A program házigazdája, Szekeres Kriszta elmondta, a születésnapi tárlat tavasszal lett volna esedékes, akkor azonban a járványhelyzet miatt el kellett halasztani a rendezvényt.

A nyolcvan éves művészt Simon István alpolgármester köszöntötte. Beszédében igazi lokálpatriótának, Sopron jó ismerőjének nevezte Grabner Józsefet, akinek az alkotásaiból barátság és szeretet árad. Felsorolta a város megannyi helyszínét, jellegzetes épületét, amelyeket ecsetvonásai megörökítettek. Hozzátette, örül, hogy képein keresztül az utánunk jövő nemzedék is láthatja majd a városnak ezt az arcát, mert Grabner József akvarelljeivel megőrizni és adni akar ennek a közösségnek.

A kiállítást az alkotások leghitelesebb ismerője, maga Grabner József nyitotta meg. Miután megköszönte a közreműködők munkáját, sok más között egyfajta művészi önvallomást is megfogalmazott. – Amikor természetes lelkesedéssel készültem ráhangolódni azokra a témákra, amik fiatal koromban megragadtak és elbűvöltek, kíváncsi voltam, hogy most, ennyi év után mit hoznak ki belőlem. Miután visszamentem és megkerestem a korábbi helyeket és nézőpontokat, egyfajta feszültség és szorongás fogott el. Vajon megbirkózok-e a feladattal? Mert nem az a lényeg, hogy úgy fessünk meg valamit, ahogyan azt látjuk, hanem úgy, ahogyan érezzük – mondta, majd hozzátette, az alkotófolyamatban a tisztelet és az öröm kettős érzésének kell benne lennie minden tájképben. Végül személyes érzéseiről és a festészettel kapcsolatos terveiről is beszélt. – Szeretnék még festeni. Nézem a napot, a felhőket és amit még meg szeretnék örökíteni. Aztán megállapítom, hogy az élet mégiscsak nagyon szép!

Sulyok Gabriella grafikusművészt meghatotta pályatársa művészi vallomása. Az eredeti forgatókönyvet felborítva ő is szót kért, hogy elmondhassa, mennyire rokonlelkek és milyen hasonló küzdelmekkel és kételyekkel jár együtt nála is az alkotás folyamata. Ezután a Soproni Képzőművészeti Társaság nevében Jakabné Tóth Márta köszöntötte a népszerű akvarellistát, akinek a társaság „Örökös tiszteletbeli tag” címet és egy ezt tanúsító emlékplakettet adományozott. A kiállításmegnyitón közreműködött a Brass Brothers. A tárlat ingyenesen látogatható október 18-ig, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között a Festőteremben.