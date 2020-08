Erzsébet-táborok: bevált és közkedvelt nyári program a soproni iskolában

Gazdag nyári vakációja volt a soproni Lackner Kristóf Általános Iskola idei Erzsébet-táborosainak, aki június 29-től augusztus közepéig 7 turnusban, 16 csoportban összesen 303-an tölthettek élményekkel teli, felejthetetlen napokat a térség legszebb helyszínein.

A színvonalas és élményekkel teli programokban gazdag nyári vakációt a Napközi Erzsébet-táborok pályázat keretében valósíthattuk meg – mondta el Forrás Béla, az intézmény igazgatója.

Hasznos programok

– Ezzel egyrészt azoknak a szülőknek jelentett nagy segítséget, akiknek a járványhelyzet következtében elfogyott a szabadságuk. Másrészt pedig fontosnak tartottuk, hogy tanulóink közösségben tölthessenek el néhány napot, hiszen hosszú ideje nem találkozhattak társaikkal – fűzte hozzá.

Az igazgató elmondta még: a diákok közösen eltöltött napjai mind élményszerű, ugyanakkor hasznos programok sorozatát jelentette. Kézműves foglalkozásokon, csapatépítő- és közösségfejlesztő játékokon, sok kiránduláson vettek részt a diákok és felfedezték a térség természeti és épített örökségét.

Színes kalandok

Jártak a győri állatkertben, Mosonmagyaróváron a Futura Élményközpontban, Szombathelyen a Vasi Skanzenben és a Kalandvárosban, valamint megismerkedhettek Kőszeg nevezetességeivel és múzeumpedagógiai foglalkozás keretében ismerkedtek meg a fertődi Esterházy-kastély csodavilágával. A városismereti séták során a soproni Macskakő Múzeum, a Tűztorony, a Fabricius ház is a célpontok között volt

– Mivel iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a sportra, ezért rengeteg sportprogramot is kínáltunk. Sorversenyek, rollerezés, labdajátékok, TRX edzés, Kangoo bemutató és edzés mellett kerékpártúra, bowlingozás is bővítette a programkínálatot – számolt be Forrás Béla. A Lackner-iskola bentlakásos tábort is szervezett tanulóinak. Ezen a nyáron már 18. alkalommal töltöttek el a gyerekek egy tartalmas hetet Szőcén a Fej-Kéz-Láb Táborban, ahol 40 tanuló gondtalan táborozását 4 kísérő pedagógus biztosította.

Pozitív visszhangok

Nemcsak bevált, de diákok és szülők körében is közkedvelt és kiválóan működik az Erzsébet-táborok, Magyarország legnagyobb táboroztatási programja. Nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett vissza, a következő nyáron is szívesen vennének részt a gyerekek a programokon – emelte ki Forrás Béla.