Erzsébet és Zsanett sérült sorstársaikon segítenek Győrben

Borsodi Erzsébet jobb szemének látását 8, a bal oldalit 18 évesen veszítette el. A győri aliglátó hölgy hite mindig erősebb volt a nehézségeknél. Pár éve 226 kilométert túrázott a Balaton körül. Erzsébetnek és kollégájának, Katona Zsanettnek most lehetősége van, hogy pozitív szemléletüket kamatoztassák a mindennapi munkában, s folyamatosan támogassák a fogyatékossággal élő sorstársaikat.

Szerteágazó feladatok

„A Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. megyei munkatársaként támogatjuk a fogyatékossággal élő emberek életminőségének javulását, önálló életvezetési képességének fejlődését és társadalmi elfogadásukat.

Szerteágazó és sokszínű a munkánk. Kisebb-nagyobb sikerekben, néha nehézségekben is van részünk. Például több eredményes tűzifaigénylésben működtünk közre az elmúlt hónapokban, helyi karitatív szervezetek bevonásával. Így számos család karácsonyát tettük boldogabbá tavaly év végén” – kezdte Borsodi Erzsébet, akinek pár évvel ezelőtti balatoni túrájáról itt olvashatnak

Akarni kell

A győri adyvárosi irodában a közszolgáltatásokról, az igényelhető pénzbeli, természetbeli ellátásokról, valamint a segédeszközökről is mindig naprakész információk várják az érdeklődőket. (A járvány miatt jelenleg telefonon és e-mailen érhetők el a munkatársak, a személyes találkozások számát érthetően itt is csökkentették – a szerk.) A győri aliglátó hölgy szerint a fogyatékossággal élők körében is szükség van hosszú távú munkára és tisztességes fizetésre. Igaz, Erzsébet azt is hangsúlyozza: ezért a hozzájuk fordulóknak is tenniük kell.

„Az a sorstársunk, aki bejön hozzánk a Szigethy Attila út 109. alatt lévő irodánkba, biztosan nyitott az új lehetőségekre és változtatni szeretne életének jelenlegi helyzetén. Hogy minél több sikerben legyen része, mi lépésről lépésre vezetjük, de a főszereplők nem mi vagyunk. A saját élete jobbá fordulásáért mindenkinek magának kell tenni és felelősséget vállalni. Mi ehhez mankókat adunk, de a tettek mezejére senki helyett nem léphetünk” – hallottuk Erzsébettől.

Kincs a munka

A fogyatékossággal élő embertársaink járvány nélkül sincsenek könnyű helyzetben. A hazai munkaadók még mindig hatványozottan meggondolják, hogy alkalmazzanak-e olyan embert, aki valamiben eltér az „ép” kollégáktól. Annak ellenére, hogy a tapasztalatok szerint a fogyatékossággal élők is hasznos tagjai a munkahelyi közösségeknek. Ahhoz, hogy a látássérültek, a siketek, a mozgáskorlátozottak, az értelmileg akadályozottak és egyéb fogyatékossággal élők vonzó alternatívát jelentsenek a munkaerőpiacon, számos esetben tanulniuk kell vagy szükséges csiszolniuk a tudásukat.

„Abban is támogatást nyújtunk, hogy sorstársaink tudomást szerezzenek a speciális képzésekről. Megfelelő szakemberhez fordulhassanak különböző problémáikkal, vagy a felnőtt logopédiai szolgáltatásokon vehessenek részt a Montázs projekt keretein belül” – emelte ki Katona Zsanett, az iroda másik munkatársa.

Elérhetőségek

Azok a fogyatékossággal élők, akik felvennék a kapcsolatot az iroda munkatársaival, a következő számokat hívhatják (20/2676-165, 20/2676-184), illetve e-mailt is küldhetnek: [email protected], [email protected].