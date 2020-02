Emlékezés a soproni Tormássy Artúrra, aki IV. Károly király magyar tanára volt – fotók

Hatvanöt évvel ezelőtt, 1955. február 11-én halt meg Tormássy Artúr. Édesapja Tormássy János soproni igazgató-tanító, aki Ottó főherceg kétéves soproni tartózkodása alatt elsőszülött fiát – a későbbi magyar királyt – naponta tanította magyar nyelvre.

Amikor eltávoztak Sopronból a tanító gyermekét – Tormássy Artúrt – vitték magukkal mint magyar nevelőt. Artúr a soproni Szent Asztrik Bencés Gimnáziumban érettségizett, majd bécsi egyetemen jogot tanult 1903-1906 között, a Pazmaneum növendéke 1906-tól 1908-ig. Tormássy Artúr kilenc éven át adott magyar nyelv leckéket Károly főhercegnek Bécsben, Ottó főherceg Augarten-i palotájában. Károly 1896. szeptember 28-án kapta az első magyar órát Tormássytól és ezeket heti rendszerességgel, 1905 közepéig folytatták – a Vasárnapi Újság beszámolója szerint.

Tormássy javaslatára szerezte be a királyi udvar a könyveket számára, így Károlynak magyar nyelvű könyvtára is lett. A soproni születésű pap 1908. július 14-én mutatta be első szentmiséjét Bécsben. 1910-ben Szilban, 1911-ben Tatán káplán, 1912-től a soproni karkáplán. 1916-ban Károly budapesti koronázásán is jelen volt és IV. Károly a Ferenc József-rend lovagkeresztjét adományozta részére. A Koronázási Album számára írt emléksorokat Tormássy Artúr soproni segédlelkész: „A koronázás napján hálát adtam Istennek, hogy a magyar trónra olyan királyi herceg került, akinek gyermek- és ifjúkori kötelességtudását, egyeneslelkűségét mint egykori tanítója magam is sokszor megcsodáltam.

Későbbi nevelői és tanítói pályámon is számtalanszor hivatkoztam rá. Különösen pedig sokszor elmondom tanítványaimnak, hogy ifjú királyunk már mint gyermek is milyen megértő lélekkel érdeklődött miden iránt, ami magyar. Tudom: őszintén szeret minket; és bizonyos, hogy most, amikor szintről szintre megismerte a magyar lövészárkok hősiességét és királyhűségét, szeretete a magyar nemzet iránt csak mélyebb és öntudatosabb lett.”

A Szentháromság téren, amikor IV. Károly király magyar szavakkal tette le az esküt a magyar alkotmányra, sokaknak eszébe jutottak az első magyartanárai, akik megtanították Hazánk nyelvére az uralkodót. IV. Károly király a korabeli sajtó szerint hibátlanul beszélt magyarul, kiejtése sem volt „idegenszerű”. 1917. január 23-án Badenben személyesen fogadta Károly király és hosszan elbeszélgetett vele: szóba kerültek az ifjúság kedves emlékei és a korabeli sajtó beszámol arra, hogy meglátszott a királyon, milyen szívesen gondol vissza a tanórákra. A társalgás mindvégig magyarul történt.

A soproni felsőbb leányiskola majd az állami főreáliskola hitoktatója 1918-tól tíz esztendeig. 1928. július hó 6-án plébánosi vizsgát tett le és a püspök egyházaskeszői plébánosnak nevezte ki. Több mint 25 évig volt Egyházaskeszőn plébános éa a hívei körében nyugszik a hajdani uralkodó magyar tanára. Sírja ma is látható a falu temetőjében és a község lakói a mai napig őrzik emlékét. 2001. szeptember 21-én Habsburg Ottó is meglátogatta a községet és kiment Tormássy plébános úr sírjához is. Érdekesség, hogy Tormássy pappá szentelése után Ottó édesanyjának, Zita királynénak a gyóntatópapja is volt.

A cikk megírásához tisztelettel köszönöm Lendvai Jánosné Egyházaskesző Polgármesterének segítségét.

Biczó Zalán, Győr