Életmentő – Emlékérmet vehetett át a bátor győri diák

Tanárát és az első sorban ülő lányokat is féltette Bálint, amikor osztálytársa kezéből kivette a kést, nem számolva azzal, hogy ő is megsérülhet. Tettét állami kitüntetéssel ismerték el.

Eredetileg március 15-én vehette volna át az Életmentő Emlékérmet Markó Bálint, de a járványhelyzet miatt erre csak most, az augusztus 20-i ünnepségek kapcsán került sor. Terrorelhárítók, tűzoltók között jelent meg a Belügyminisztériumban augusztus 18-án a jedlikes diák.

Örökre nyomot hagy 2019 decembere azokban a diákokban és tanárokban, akik szemtanúi voltak egy kisiklott sors ámokfutásának. Mint ismeretes, egy jedlikes diák (vélhetően egy közepes érdemjegy miatt) késsel támadt tanárára, akit súlyosan megsebesített. Markó Bálint, az elkövető osztálytársa azonnal reagált. „Próbáltam kihozni ebből az állapotából, végül kicsavartam a kezéből a szúróeszközt” – mondta az eset után nem sokkal Markó Bálint a Kisalföldnek, hozzátéve, hogy az első padokban ülő lányokat is féltette.



Azóta is sokszor volt téma az eset az iskola falai között és azon kívül is. – Azt hiszem, sikerült túljutnunk a nehezén – mondta lapunknak Markó Bálint. – Az osztályközösség jól reagálta le a helyzetet. Most már csak ritkán kerül szóba az eset. Bálint a Győr Sharks játékosa, azt mondja, az amerikai focis csapattársai olyanok, mint a második családja.

– Az osztályomra is úgy tekintek, mint egy csapatra, egy zárt közösségre, aminek a tagjai felelősséggel tartoznak egymás iránt, számomra nem volt kérdés, hogy megvédem őket – mondja szerényen. Hősies tettét állami kitüntetéssel jutalmazták. Magyarország kormánya Markó Bálintnak életmentés során tanúsított hősies magatartásáért az Életmentő Emlékérmet adományozta.

A fiatal diák azt mondta, jólesik neki az elismerés, de nem ezért tette, amit tett. Számára sokkal fontosabb, hogy biztonságban tudhatja a közösségét, akikért máskor is bátran kiállna.