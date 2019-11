Életét a zenének szenteli

Különleges zenei élményben lehet része annak, aki november 22-én a Fehér Ló Közösségi Házba látogat: a mosonmagyar­óvári és máriakálnoki kötődésű Faragó Zsófia zongoristaként kíséri az észak- kínai Chen Jinxint. Különböző zeneszerzők dalai fognak megszólalni eredeti nyelven.

A mosonmagyaróvári és máriakálnoki kötődésű, jelenleg Bécsben élő zongorista, Faragó Zsófia különleges előadásra készül november 22-én este 6 órakor a Fehér Ló Közösségi Házban. Az észak-kínai Chen Jinxint kísérve különböző zeneszerzők dalai szólalnak meg eredeti nyelven.

– A családommal 14 éves koromban költöztünk Máriakálnokra, a szüleim a mai napig itt élnek és dolgoznak. Én Nagykátán tanultam korábban zongorázni Csóka Károlynénál, majd Mosonmagyaróváron többéves kihagyás után a helyi zeneiskolában kezdtem újra a zongorázást Lakatos Tamás tanár úrnál, miközben a Kossuth-gimnáziumba jártam. Ő készített fel a felvételi vizsgára a Győri Zeneművészeti Szakközépiskolába is, ahol aztán eldőlt, hogy nekem ez az utam, és egész életemet a zenének szentelem – meséli Zsófia, aki azóta a zene révén több országban is élt. Tanult Angliában és Németországban, tanított és vezényelt Indiában, és végül a mesterdiplomáját a Bécsi Állami Zeneakadémián szerezte meg. Jelenleg az osztrák fővárosban él és több kiváló énekessel van szerencséje együtt dolgozni. Többek között Jinxinnel is, akivel már hónapok óta napi három-négy órát próbál.

Az észak-kínai énekes Peking és Tokió után most a Bécsi Állami Zeneakadémián tanul opera mesterszakon, és ebben az évben mindkét egyetemi operaprodukció főszerepét ő játszhatja. Zsófia szerint egyébként egy nagyon vidám, csupa szív ember, aki a maga majdnem kétméteres magasságával a „kedves óriás” kategóriába tartozik, és a koncert hetében fogja a 30. születésnapját ünnepelni.



A november 22-i dalesten különböző zeneszerzők dalai fognak megszólalni zongorakísérettel, eredeti nyelven: összesen 22 dal, többek között Mozart, Schubert, Schumann, Verdi, Ravel, Csajkovszkij szerzeményei. A programfüzetben mindegyiknek megtaláljuk a magyar fordítását, amit a zongorista készített, ő egyébként az est folyamán további érdekességeket is mesél. Négy évszázad, nyolc ország dalai lesznek hallhatók a nagyon színes program keretében.

– Mivel meghívást kaptunk egy nagyon rangos nemzetközi dalversenyre (Concours Nadia et Lili Boulanger), amely december 5–9. között lesz Párizsban, főként ennek a versenynek a repertoárjával készülünk a mosonmagyaróvári koncertre is. A dalokat kisebb csoportokra osztottuk, és ezek olyan általános emberi témákat dolgoznak fel, mint a szerelem, a honvágy, a hit, vagy az elmúlás, de vannak bordalok is a programunkban – búcsúzott Faragó Zsófia.