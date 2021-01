Dübörgő motorok – folytatódik a legizgalmasabb képzés a Széchenyi István Egyetemen – fotók

A harmadik tanévet kezdi meg a győri Széchenyi István Egyetem integrált motorkerékpár- és versenyszakmérnök képzése, amelyre január 31-ig jelentkezhetnek a hallgatók. De mit is tanulnak a versenymérnökök? Csak motorkerékpárokkal foglalkoznak? Ki lehet jutni a MotoGP-be, ha valakinek ilyen papírja van? Ezekről és sok másról kérdeztük dr. Feszty Dánielt, a Járműfejlesztési Tanszék vezetőjét és Máthé Istvánt, a Hungarian Racing Engineering (HRE) Team oktatási igazgatóját.

Talmácsi Gábor, mint győri oktató

A Széchenyi István Egyetem egyik legizgalmasabb szakirányú továbbképzése az integrált motorkerékpár- és versenyszakmérnök képzés, melynek több különlegessége is van. Egyrészt ez az első (és eddig egyetlen) oktatási program Magyarországon és egyben Közép-Európában, amely kifejezetten a technikai sport számára kíván professzionális mérnöki utánpótlást biztosítani, másrészt kevés hallgató mondhatja el magáról, hogy Talmácsi Gábor gyorsaságimotoros világbajnok tart neki kurzusokat, szakmai gyakorlatát pedig többek között a Hungaroringen, éles hazai és nemzetközi versenyeken szerezheti meg.

A tantárgyak

Mivel a képzés teljesen új, az első, kísérleti évfolyam hallgatóinak zömét a Magyar Motorkerékpár Technikum és Szakképző Iskola (röviden: MAMI Technikum) köré csoportosult szakembergárda alkotta, akik februártól már a képzésben is aktív szerepet vállaltak. A versenymérnöki szaktudást (versenytechnikát, szereléstechnikát) ők biztosítják az oktatáshoz, az egyetem ezt aerodinamikai, telemetriai, valamint menedzsment ismeretekkel egészíti ki.

„Elsősorban a versenyjármű-aerodinamikát emelném ki, számomra ez a legkedvesebb tárgy. Igaz, ebben elfogult vagyok, ez a szakterületem. Azt gondolom, mi ebben vagyunk jók, ezt tudjuk hozzátenni a képzéshez” – kezdett bele mosolyogva az oktatási program ismertetésébe dr. Feszty Dániel, a Széchenyi-egyetem Járműfejlesztési Tanszékének vezetője, a képzés szakfelelőse. „Egyébként a tantárgyak többsége a versenyjármű-diagnosztika köré épül, ami a beérkezett adatok feldolgozásának és értelmezésének művészete, és amelynek a versenysportban nagyon fontos szerepe van. A tárgyak nagy részét a MAMI Technikum szakemberei tanítják Budapesten és a versenypályákon” – részletezte.



Magyar motorsport-akadémia

Mint ebből már kiderült, „kétlaki” képzésről van szó: a tárgyak egy részét Győrben, más részeit Budapesten, a MAMI Technikum központjában lehet elsajátítani. A képzés harmadik színtere pedig nem más, mint a versenypálya, hiszen egy versenymérnök a gyakorlati tudást nem a tantermekben, hanem versenykörülmények között tudja megszerezni. Ezért bontott zászlót tavaly a Hungarian Racing Engineering Team, amelynek célja a gyakorlati lehetőség biztosítása – részint a versenymérnököknek, részint a szerelőknek és versenyzőknek, afféle magyar motorsport-akadémiaként, amelynek az utánpótlásnevelés, a tehetségek felkarolása az elsődleges feladata.

„A versenymérnök-képzés és a Hungarian Racing Engineering Team csak az egyik eleme a mozaiknak” – hangsúlyozta Máthé István csapattulajdonos és oktatási igazgató. Úgy fogalmazott, egy motorsport-ökoszisztéma építése zajlik jelenleg Magyarországon, amelynek a célja az, hogy egy közös rendszerbe szervezze az eddig szigetszerűen működő szakmai műhelyeket, mint például a Zengő Motorsport, a Michelisz Norbert-féle M1RA vagy éppen a MAMI Technikum.

Dobbantó a MOTOGP-be

„Ez nagyon komplex folyamat. Az iskolánkban középfokú szakemberképzés zajlik, ők a versenyszerelők, ők is a HRE Team-ben szerzik meg a gyakorlatukat. De a csapat magában foglalja a versenyzők utánpótlásnevelését is, hiszen kell valaki, aki meglovagolja a motorokat. Harmadik pillérként versenymérnököket is képzünk a Széchenyi István Egyetemmel együttműködve. Így áll össze kerek egésszé a történet” – ismertette a csapat működését Máthé István, aki hozzátette: a cél nem az, hogy futamokat nyerjenek, hanem hogy lehetőséget biztosítsanak a fiataloknak a szakmai fejlődésre, akik aztán ezt dobbantóként használva mehetnek tovább a MotoGP-be, a SuperBike vb-re vagy épp a WTCR-be.

Nem csak a két kerékre fókuszálnak

Felvetődhet a kérdés, hogy csak azok jelentkezzenek a képzésre, akiket speciálisan a motorkerékpár-versenyzés érdekel? A válasz határozott nem. „Nem látok áthidalhatatlan különbséget a versenyautó és a versenymotor-technika között. A fizika törvényei ugyanazok mindkét sportágban” – szögezte le Máthé István.

„A motor és hajtómű esetében gyakorlatilag nincs különbség a versenyautó és a versenymotor között, telemetria-rendszerekben is ugyanazokat használjuk. Egyedül az aerodinamikában illetve a járműdinamikában van eltérés” – emlékeztetett. Azt is elmondta, hogy folyamatosan egyeztetnek autóverseny-csapatokkal, hogy a gyakorlatot náluk is tölthessék azok, akik a négykerekű világban szeretnének elhelyezkedni. Csatlakozott a fentiekhez a képzés szakfelelőse is. Dr. Feszty Dániel szerint úgy tervezték meg az oktatási programot, hogy ne csak két kerékre fókuszáljon, hanem adjon egy olyan általános tudást, amelyet a technikai sport minden szektorában fel lehet használni.

Egyedülálló képzés Közép-Európában

„Tény, hogy a tárgyak nagy része a versenymotorokra fókuszál. A MAMI Technikum ebben erős igazán, erre építünk, ez a fő stratégiai irány” – mondta a tanszékvezető. „A angliai Cranfield University mesterképzése az egyik etalon számunkra, habár az ő fókuszuk az F1 köré épül, elvégre az összes Forma-1-es csapat száz kilométeres sugárú megtalálható a közelükben, talán a Renault-t és a Ferrarit leszámítva. Ők elsősorban az autós vonalra képeznek szakembereket, mi viszont megláttuk a piaci rést a versenymotorokban. De egyértelmű, hogy az itt szerzett tudás könnyen adaptálható a négykerekű járművek területére is” – mutatott rá dr. Feszty Dániel.

A tervek ambiciózusak: olyan nemzetközi színvonalú képzést alakítanak ki a Széchenyi István Egyetem és a MAMI Technikum együttműködésével, amely nem pusztán Magyarországon egyedülálló, hanem a közép-európai régióban is. Ennek érdekében már tavaly elkezdődött a tananyag angol nyelvre fordítása, és az idén februárban induló évfolyamnak bizonyos témakörök oktatása már angol nyelven történik. A cél, hogy éveken belül olyan képzést alakítsanak ki, amelynek felvevőpiaca egész Európára kiterjed. Hosszabb távon az is elképzelhető, hogy kinövi magát az autós „szakág” is, így a képzés mindkét területet lefedi majd.