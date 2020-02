Diplomaosztó a győri Kautz-karon – százötven végzős kapott oklevelet – fotók

„Az igazi játék most következik” – utalt köszöntőjében a jövőbeli kihívásokra és a folyamatos fejlődés fontosságára dr. Reisinger Adrienn dékánhelyettes a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar diplomaátadó ünnepségén, amelyen mintegy százötvenen vehették át oklevelüket szombaton az Egyetemi Csarnokban.

„Nagyon jó a képzés a Széchenyi-egyetemen, versenyképes tudást kaptam. Nyugodtan kiemelhetem a kereskedelem és marketing alapszakot, amelyet marketingelemző szakirányon végeztem el. A családias légkörnek köszönhetően sok figyelmet kaptunk az oktatóktól.

A győri egyetem a szaktudás mellett munkalehetőséget is biztosít nekem. Nem kérdés, hogy a továbbtanulást is itt tervezem” – méltatta az intézményt kérdésünkre a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar szombati diplomaátadó ünnepsége előtt Lőrincz Gergő, aki tanulmányai mellett mint marketing megbízott segíti az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatot.

Izgatottan várta oklevele átvételét Bittner Cintia is, aki úgy látja, diplomája versenyképes a piacon. „Most kereskedelem és marketing alapszakos diplomámat vehetem át, de elvégeztem már a Széchenyin egy másik alapképzést is, akkor szerettem bele ebbe az egyetembe és a környezetébe. Itt tartott a közösség is.

Éppen ezért gondolkodom, hogy beadom a jelentkezésem mesterképzésre is, de egyelőre a munkaerőpiacon szeretném kipróbálni magam, több helyről várom a cégek visszajelzését” – avatott be terveibe a végzős, aki egyetemi évei alatt szintén kapott lehetőséget, hogy az alma mater kötelékein belül dolgozzon. Bittner Cintia a HELIX Rendezvényszervező Iroda Rendezvényszervező osztályának vezetőjeként is kamatoztathatta tudását.

Németh Nikolett gazdálkodás és menedzsment alapszakon, kontrolling szakirányon végzett, mint megtudtuk tőle, elkezdte a gépészmérnök alapszakot is a Széchenyin.

„Nagyon szeretem ezt az egyetemet. Komáromi vagyok, de Győr a szívemhez nőtt az egyetemi éveim alatt, hiszen nagyon jó térben és közegben zajlik az oktatás, vonzó a közösségi élet. Elégedett vagyok a tanárokkal is, mert megfelelő szinten és hangnemben kommunikálnak a hallgatókkal” – mondta a boldog frissdiplomás.