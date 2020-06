Bettina Dominóval járőrözik – a Gyarmati Egyesület tagja az ország legfiatalabb kutyás polgárőre

Borsó Bettina az ország legfiatalabb kutyás polgárőre. A Gyarmati Polgárőr Egyesület tevékeny tagja, miként édesanyja és édesapja, illetve a család Dominó és Marcipán nevű német dogjai is. Két faluban látnak el szolgálatot.

Általános iskolás korában egy iskolai polgárőrnapon ismerkedett meg a gyarmati egyesület munkájával Borsó Bettina. Nagyon megtetszett neki ez az önkéntes szolgálat, és amint lehetősége adódott, csatlakozott a népes helyi csapathoz, akik két településen, Gyarmaton és Gecsén látnak el szolgálatot. Egyébként ez egyesület tagja édesanyja és édesapja is.

Balhés esetek

– Elsősorban járőrözünk a szolgálati autóval, de rendezvények biztosítására is hívnak a bennünket. Mindkét településen és az azokhoz tartozó külterületen is szolgálatot látunk el, folyamatosan ellenőrizzük a szőlőhegyet, a pincéket és a mezőgazdasági területeket is – meséli Bettina. – Bár néha előfordulnak balhésabb esetek a munka során, de az nem túl gyakori. Csillapítottunk már le kissé kapatosabb embert, de olykor-olykor kisebb verekedésekben is akad dolgunk.

Három kutyás járőr az egyesületben

Borsó Bettina 18 éves, jelenleg Pápán egy mezőgazdasági szakközépiskolában tanul. Arra a kérdésre, hogy fiatal lányként nem kap-e megjegyzéseket intézkedésekkor, azt mondta, tud határozott lenni, ha kell. – Nyáron lesz tizenöt éve, hogy cselgáncsozok, így igazából nem túl sok tartanivalóm van ilyen alkalmakkor. Persze csak végszükség esetén használnám a cselgáncstudásomat. Bettina nem egyedül, hanem egy német doggal, Dominóval járőrözik, így ő az ország legfiatalabb kutyás polgárőre. Rajta kívül még másik két kutyás járőr tagja is van az egyesületnek, a megyében egyedülállóan. Egyikük Bettina édesapja, aki Marcipán nevű dogjával vigyáz a falura.

Dominó óriási termetű, de jámbor kutya

– Dominó már hét éve a családunk tagja, nálunk született. Ahogy más fajtatársai, ő is nagyon jámbor, engedelmes és családbarát állat. Amikor jött a lehetőség, hogy kutyák is lehetnek polgárőrök, kiképeztettük egy kutyaiskolában. Idén február elején tett sikeres vizsgát. Mindent tud a személyvédelemben, az őrző-védő munkában és az engedelmességben – mesélte Bettina.

Jövőre viszont már az utánpótlásról is gondolkodni kell, mert nyolcévesen Dominó már nem vizsgázhat. Ezért az újabb generációval, az öt hónapos Onixszel is foglalkoznak. – Az egyesületünknek nagyon sokat jelent Bettina kutyás járőr szolgálata – mondta érdeklődésünkre Becsei Szabolcs, a Gyarmati Polgárőr Egyesület elnöke. – Látom munkájában a törekvést, a szorgalmat és a kitartást. Szívvel-lélekkel csinál mindent. Azért értékelem nagyra, mert a fiatalok nem nagyon mozdulnak az egyesületünk felé, pedig szükség lenne rájuk.