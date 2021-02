Átadták a Soproni Egyetemnek a centenáriumi zászlót – galéria

Idén az 1921-es népszavazás előtt tiszteleg a város, az ünnep alkalmából Sopronnak és a környező nyolc településnek adták át a centenáriumi zászlókat. Szerdán pedig újabb állomásához érkezett a megemlékezés, a Soproni Egyetem épületére is kikerült a lobogó.

Méltó módon adta át Farkas Ciprián polgármester a centenáriumi zászlót a Soproni Egyetemnek az intézmény főépületénél. – Az emlékév tiszteletére készítettük el a lobogót, melyet az Alkalmazott Művészeti Intézmény hallgatója által tervezett logóval láttuk el. A zászló arra hivatott, hogy az egész esztendőben a közintézmények homlokzatát díszítve emlékeztesse majd a soproniakat és a városba látogatókat arról, hogy 100 évvel ezelőtt az itt élő polgárok Magyarország mellett döntöttek – részletezte a polgármester.

Az 1900-as évek elején itt tanuló ifjak és az oktatóik, akik a selmecbányai egyetemről menekültek Sopronba, nem csak a népszavazáson vettek részt, de az ahhoz vezető eseményekben is. Ennek a szerepvállalásnak a csúcsa a II. ágfalvi csata volt, ahol az egyetem két diákja, Machatsek Gyula erdőmérnök-, és Szechányi Elemér bányamérnök-hallgató is életét vesztette. A selmeciek nem csak a harcokban, hanem az akkori mindennapi élet szervezésében is kivették részüket, például a pályaudvarok és a polgárőrség parancsnokaiként, járőrszolgálatok tagjaként is helyt álltak.

– Az idei évben a Soproni Egyetemen megalakult egy bizottság, amely az emlékév programjainak előkészítésével foglalkozik. A terveink szerint a szeptember 8. és 12-e közötti időszakra esnek majd, ekkor emlékezünk meg a II. ágfalvi csata hőseiről. Reményeink szerint ekkor nyithatjuk meg azt a kiállítást is, ami az akkori főiskolások szerepét mutatja be – mondta el dr. Fábián Attila rektor.

Hozzátette, terítéken van még tematikus túrák szervezése is, valamint a bizottság csatlakozik majd számos helyi rendezvényhez, történelmi vetélkedőhöz, szakmai konferenciához és a megjelenő tanulmánykötet elkészítéséhez. Az egyetem számára fontos az is, hogy a selmeci-soproni hagyományokat szintén őrző utódintézmény, a Miskolci Egyetem is partnerük legyen az népszavazás 100. évfordulóján szervezett eseményeken.