Aludj máskor Győrben – üzent portálunknak az Apor-iskola csapata

Népszerű és immár hagyományos megmérettetése városunk középiskolás diákságának az Aludj máskor című vetélkedő. A tanév végén a Magvassy Sportcsarnok szokott helyet adni a 24 órán át tartó kreatív, intellektuális, ügyességi, de elsősorban közösségi vetélkedőnek, ahol a nagy múltú győri középiskolák 50 fős csapatai – természetesen tanáraik támogatásával – lovagiasan küzdenek meg egymással. Az idei tanév – bármennyire rendhagyó, különleges és kicsit magányos formában, digitális oktatással zárul az ismert egészségügyi okok miatt – a vetélkedőnek helyet ad!

Az online térben küzdenek az iskolák csapatai, a digitális lehetőségeknek hála otthonról, de mégis együtt, csapatban. A csapatok most kisebbek, mindössze húsz-húsz vállalkozó kedvű diák részvételével küzdenek, de a segítők (szülők, tanárok, barátok) most is mellettük állnak. Különleges a vetélkedő idén attól is, hogy nem városi, regionális, hanem országos a mezőny. Két csapat nevezett be Zalaegerszegről, egy-egy Szolnokról, Sopronból és Nagybajcsról, és természetesen képviselteti magát Győr is, mely már nem csupán a folyók városa, hanem a kreatív fiataloké is, hiszen öt csapatot indított. Részt vesz a vetélkedőben a Révai Gimnázium, a Krúdy és a PÁGISZ középiskolák csapata, a Városi Diákfórum képviselői, és természetesen a korábbi nagy sikereket begyűjtő Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont csapata is.

A feladatok most is változatosak, megmozgatják a rajzolni, alkotni, írni, táncolni szerető fiatalokat. Az idei év átfogó tematikája a klímaváltozás, környezetvédelem nagyon is aktuális problémáira reagálva egy elképzelt jégkorszak. Aki követni szeretné a humoros, izgalmas, 24 órán át tartó vetélkedő eseményeit, a következő linken teheti meg. A jelszó tehát most is: Aludj máskor! Küzdelemre fel!

A cikk szerzője az Apor-iskola 24 órás csapata