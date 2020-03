Álláspont: Anyák front(in)- vonalon

„Nem volt semmi extra, lecke kész, valamit ettek is.”

Jött ma már házi? Elhiszem, hogy éhes vagy, de nincs egy órája, hogy ettél. A suliban sem esztek félóránként. Ha végeztél, szólj, lefotózom a füzetedet, de addig hagyjatok dolgozni. Tudom, hogy mennyi az idő, csak nem értek vele egyet. Szerintem is vicces, Facebookon olvastam. Nem, nem ülhetsz le a géphez játszani, ezen dolgozom. Dolgoznék. Nem, még nincs ebéd. Egyél müzlit. Te meg egy almát. Mindjárt végzek. Mosógépet kipakolnád? Nem a földre gondoltam. Tisztában vagyok vele, hogy uzsonnaidő van. Este főzök. Jó, akkor apád. Azért nincs itthon, mert dolgozik. Nem, ő nem tud itthonról dolgozni, viszont én folytatnám, ha nem bánjátok. Csoki a szekrényben. Igen, ehetsz fagyit. Kész a tízó… ebé… vacsora. Mi az, hogy nem vagytok éhesek? Anyám, micsoda rumli! Nem érdekel, hogy ki vette elő. Megnézhetem a matekot? Pöpec. Hála az égnek, hogy a húgod még csak óvodás. Igen, a te színeződet is lefotózom és feltöltöm az óvó néninek. Tudom, hogy a mamánál sokkal jobb, én is oda vágyom, hidd el. Sajnos nem tudok olyan gépet építeni, ami mindenkit meggyógyít, de sok tudós dolgozik rajta. Bakker, elfelejtettem lefotózni, ahogy tornáztok! Öltözzetek, kimegyünk. Tudom, hogy sötét van. Majd két telefonnal vakuzok egyszerre. Na. Fussatok vagy valami, aztán irány az ágy. Persze hogy lesz mese. Neki adta a lányát meg a koronáját. Ne röhögjetek már! Holnap suli, ovi, munka. Vár a nappali.

Bor van itthon? Á, nem volt semmi extra, lecke kész, valamit ettek is, azt hiszem, viszont nekem még dolgoznom kellene. Nem tudtam napközben megírni. Nem, nem az időgazdálkodással van gondom. Ha jót akarsz magadnak, most fejezd be.