Ábel Sopronból az Edinburgh-i Egyetemre tart

A hazai munkaerő-piacon nagy jelentőséggel bír a rangos külföldi diplomával elhelyezkedők aránya, a kint szerzett tudás hazai érvényesülése. Tizennyolc kiváló tehetség közé választottak két megyénkbeli fiatalembert, Kocsis Ábelt és Lukács Bálintot. Ábel a soproni Széchenyi István Gimnáziumban érettségizett. Mindketten gyorsan fejlődő iparágakban hasznosítható, egyedi tudással térnek majd haza.

Egyedülálló program

„A Stipendium Peregrinum Ösztöndíj világszinten is egyedülálló, lehetővé teszi, hogy a kiemelkedő tehetségű magyar fiatalok képességeiket optimális környezetben bontakoztassák ki, a legkorszerűbb kutatásokban vegyenek részt, modern infrastrukturális feltételek közt gyarapítsák ismereteiket” – hangsúlyozta Dr. Lantos Krisztina, a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, az ösztöndíjprogram kiírója.

Világhírű egyetemeken

Az ösztöndíjra 144 hazai tehetség adta be pályázatát. Közülük negyvenkilencen jutottak tovább a Balatonszárszón tartott második fordulóra. A kiválasztó táborban neves és elismert instruktorpárok – többek közt Miklósa Erika, a kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi Áron – személyes tapasztalataikkal segítették a pályázókat a kiválasztás során. A bíráló bizottság döntése alapján végül tizennyolcan örülhetnek az ösztöndíjnak.

Így a világ legrangosabb 66 felsőoktatási intézményébe jelentkezhettek a kiválasztottak. Lesz, aki a bostoni MIT-en, a Cambridge-i, az oxfordi egyetemen vagy a svájci ETH-n gyarapodhat. A világhírű felsőoktatási intézményekben nem olcsó a tanulás. Az ösztöndíjprogramban egy-egy diák átlagosan 9,3 millió forintot kapott ahhoz, hogy dolgozhasson álmai megvalósításán. Kocsis Ábelnek és Lukács Bálintnak is egy esztendőre biztosítja tanulmányi és megélhetési költségeit az ösztöndíj Nagy-Britanniában.

Irány a hegylakók földje

Kocsis Ábel a skót hegylakók földjére, az Edinburgh-i Egyetemre utazik. Ez az egyik legpatinásabb campus az Egyesült Királyságban, amelyet 1583-ban alapítottak. „A programozás felsős korom óta érdekel. A matematika és az informatika szeretete miatt választottam az ELTE programtervező informatikus képzését. Középiskolás koromban számos versenyen részt vettem, a soproni önkormányzat Széchenyi István Ösztöndíj pályázatán kétszer kaptam támogatást” – mondta a 22 éves fiatalember, aki főszervezője volt a XX. Eötvös konferenciának, mely az OTDK után a második legfontosabb hallgatói konferencia az országban.

Utóbbi esemény tavaly az ELTE Év Tudományos Rendezvénye díjban részesült. Ábel már online kurzusokon ismerkedik a skót egyetemmel, mielőtt beszélgettünk vele, az egyetem online könyvtárát térképezte fel, illetve akadémiai írásgyakorlaton volt a világháló segítségével.

Ábel a kiberbiztonságban mélyül el

„A magyarországi informatikai képzések kis része kötődik a kiberbiztonsághoz. Ezt figyelembe véve a The University of Edinburgh Cyber Security, Privacy and Trust mesterképzésén szerzett technikai tudás és szemlélet állami szerveknek is itthoni cégeknek is hasznára válhat. Mivel itthon ilyen szakmai tudás elsajátítására az egyetemi tanulmányok alatt nincs lehetőség, hiány van ebben a fontos témakörben dolgozó szakemberekből.

A kinti kutatási tevékenység segíthet abban is, hogy hazatérve itthoni egyetemen folytassak vizsgálatokat a témakörben. A nyelvtudásommal remélhetőleg nem lesz gond. Van arra egyébként lehetőség fejlesztő szakkörön, hogy a szaknyelvet külön csiszolják a külföldről érkezett hallgatók” – hallottuk Ábeltől.

Túrázás és zene

Ábel hobbija az elektromos zenék mixelése, emellett sokat barangol majd a skót felföldön, valamint minél jobban szeretne az Edinburgh-i egyetemisták közösségi életének aktív tagja lenni. Hamarosan megismerhetik a nívós ösztöndíjat elnyerő, másik megyénkhez kötődő tehetséges diákot, Lukács Bálintot is.