A szép teríték összetartja a családot

Pálfalvi-Pottyondy Nóra műsorvezető nemcsak a mikrofont, a fakanalat is magabiztosan tartja a kezében. A Győri Nemzeti Színház marketingvezetője kilencéves kora óta süt-főz, kóstol, recepteket gyűjt. A házias ízeket kedvelő netes közönség hamar felkapta Nóra konyhatitkait, amelyekből két receptet most megoszt önökkel.

Egyre népszerűbbek a győri műsorvezető konyhájából kikerülő posztok, receptek, praktikák. Mindennap megosztja a nagyközönséggel, hogy mi kerül náluk az asztalra, az elkészítés menetét fotókkal illusztrálja. Most igazán nagy a keletje az egyszerűen, gyorsan elkészíthető házias ízeknek, sok olyan háziasszony is kénytelen volt kötényt kötni, akik eddig máshogy oldották meg a családi étkezéseket.

Korán kezdte

– A családi legendárium szerint kilencéves voltam, amikor hazaérve Darnózseliről, a dédnagymamámtól, kioktattam anyukámat, hogy nem így kell szilvás gombócot készíteni – meséli Pálfalvi-Pottyondy Nóra.

– Amit tudtam, ellestem és meg is jegyeztem, egyébként anyu azóta is úgy készíti a szilvás gombócot, ahogyan azt akkor elmondtam neki. Nálunk soha nem okozott problémát a gyerek a konyhában, szívesen bevontak minket a munkába, így nagyon hamar magabiztosan mozogtam a fűszerek és a konyhai eszközök között.

Nóra hosszan sorolta, kiktől tanult az évek alatt, hogyan tett szert arra a rengeteg receptre, melyek biztos alapul szolgálnak számára a mindennapi ebéd és vacsora elkészítésénél.

– Az egyetemi éveim alatt én főztem a lakótársaimra is, nagy rutinra tettem szert – emlékszik vissza Nóra. – Soha nem szerettem az egyhangúságot, mindig érdekeltek az új ízek, így, ha utazom, akkor is mindig megkóstolok mindent, ami csak elérhető. Szerencsére a férjem is hasonlóan bátor és kísérletező, így került elém már szöcske, pondró is.

Védőitaluk a pálinka

Arra a kérdésre, hogy a kísérletezések alatt volt-e mellényúlás, gyomorrontás, vagy találkozott-e olyan étellel, ami nem ízlett neki, Nóra így válaszolt:

– Szerencsére nagyon jó gyomrom van, de ha veszélyhelyzetet érzünk, akkor kóstolás előtt megiszunk egy pálinkát, még soha nem volt gondunk egyetlen étellel sem – avatott be a kulisszatitkokba a műsorvezető.

Nóráék családjában mindenki legendásan nagyon szeret enni. És tudnak is.

– Átlagos testalkatúak vagyunk mindannyian, így ha összehoz a sors minket egy nagyobb társasággal, általában megmosolyognak minket. Aztán ahogy ürülnek a tányérok, úgy hervad a mosoly, komoly kihívókat sikerült már asztal alá ennünk.

Fontos missziónak tartja

Nóra fontos missziónak tartja a házias konyhához való visszatérést.

– Az egészségünk érdekében és pszichés oldalról sem elhanyagolható, hogy mit és hogyan eszünk. Mi mindenevők vagyunk, hetente kétszer kerül az asztalra hal. Odafigyelek, hogy jó minőségű, biztonságos alapanyagokból készítsem el az ételeket. Hihetetlen családösszetartó ereje van annak, ha jókat, szépen tálalva, az ételt és az ízeket élvezve együtt étkezünk.

Kisfia, Andris is szívesen sertepertél a konyhában, sokszor főznek együtt, a legtöbbször anyukája öléből lesi el a praktikákat.

– Azt szokták mondani, hogy szerencsés szülők vagyunk, hogy Andris mindenevő. Én viszont tudom, hogy nekem ebben mennyi munkám van. Imád keverni, gyúrni, sózni, egyszer a mákos gubát úgy megsózta, hogy nem tudtuk megenni – emlékezett vissza kacagva Nóra.

Harcsapaprikás túrós csuszával és mangalicapörccel 4 főre

Hozzávalók: 10 dkg mangalicaszalonna • 1 nagy fej vöröshagyma, vagy 2 db közepes • 1 paradicsom • 1 paprika • 60 dkg harcsafilé • liszt a hal felületére • 1,5 dl tejföl • 1 dl főzőtejszín • 30 dkg csuszatészta • 2 kanál zsír a locsoláshoz • 1/2 kg túró • 1 teáskanálnyi kapor

Elkészítés:

1. Pirítsunk apróra kockázott mangalicaszalonnát. 2. A pörcöt leszűrjük, félretesszük, a zsírját serpenyőbe csorgatjuk. 3. A paprikás alaphoz felkockázzuk a hagymát, a paprikát és a paradicsomot. 4. A halat (harcsát) besózzuk. 5. Feldaraboljuk, lisztbe forgatjuk. 6. A szalonna zsírján megkérgezzük a haldarabkákat. Nem kell átsütni! 7. A hagymát és a t. v. paprikát megpároljuk, mikor már üveges, mehet hozzá a paradicsom és 1 dl víz. 8. A paprikás alapba beleforgatom a kérgezett haldarabokat, vigyázva, hogy a darabok ne essenek szét. 9. Paprikás habarást készítek kb. 1,5 dl tejföllel és 1 dl tejszínnel, pirospaprikával és egy kanál liszttel. 10. Ha csomómentesre kevertem a habarást, néhány kanállal belemerek a halpöri levéből, ezzel is szépen elkeverem. 11. Óvatosan összeforgatom, rázogatom a halakat a paprikás szafttal. 12. Csuszát főzök, mikor kifőtt, olvasztott zsírral meglocsolom és összemelegítem fél kg túróval. 13. Friss kaporral meghintem (nekem csak szárított volt) és pörccel vadítom.

Rakott krumpli 4 főre

Hozzávalók: 10 db tojás • 1,5 kg burgonya • 30 cm finom füstölt kolbász • 1 nagy fej vöröshagyma • 1 teáskanálnyi pirospaprika • 4–5 dl tejföl • olaj a dinszteléshez • vaj a jénai kenéséhez • 2 kanál zsemlemorzsa

Elkészítés:

1. Főzzük meg a tojást és a krumplit! 2. Készítsük el a mártást: 3–4 dl tejföl, 1 nagy fej vöröshagyma dinsztelve, só és paprika. 3. A jénait vajazzuk ki vastagon és szórjuk be zsemlemorzsával! 4. Kezdődhet a rétegelés, addig pakoljuk, amíg fér az edénybe, illetve amíg jut anyag! Sorrend: Krumpli, tojás, kolbász, szaft, krumpli, tojás, kolbász, szaft. A végén a tetejére krumplit tegyünk. 5. Locsoljuk meg olajjal, nem kell túl sok! 6. A tetejére szórjunk zsemlemorzsát és mehet a sütőbe, 180 fokon kb. 30–40 percre, hogy az ízek összetalálkozzanak!