Elkészült Csornán a Mártírok terén átvezető út felújítása. A Pannon-Víz zrt. koordinálásával a Palota sor előtti szervizút rekonstrukciója is megtörtént, így a két beruházást egyszerre adták át a napokban. A kórház előtti járda átépítése folyamatban van.

Felújításuk után visszaadták a forgalomnak Csorna belvárosában a Mártírok terét és a Soproni út menti szerviz­utat. Az avatóünnepségen dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester utalt rá, hogy az önkormányzati választás után sem értek véget a fejlesztések. Ezt igazolja most az újabb, ezúttal belvárosi átadás. A polgármester elmondta: a Mártírok terének egyik oldalát, illetve a parkolókat pályázati támogatással sikerült rendbe tenni korábban. A teret átszelő útra kellett még sort keríteni, amivel egységes és szép lett a terület.

„A Palota sor előtti szervizút is elkészült, a Pannon-Víz zrt. volt a kivitelező. Ott valamivel hosszadalmasabb volt a munka, hiszen vízvezetékeket cseréltek ki. A Mártírok terén három napra kellett leállítani a forgalmat ahhoz, hogy elvégezzék a feladatot, szintén pályázati támogatással és önerővel. Ezzel együtt a Mártírok tere egészen megújult és szép lett” – tette hozzá dr. Bónáné dr. Németh Katalin.

A belváros ezen részének önkormányzati képviselője az alpolgármester, Major András. Az átadón megköszönte a közelben lakók és arra közlekedők türelmét. „Egy forgalmas, központi helyen készülhetett el a fejlesztés. Örülök annak is, hogy a körzet lépésről lépésre fejlődik és egyre fontosabb feladatokat tudunk megoldani” – jegyezte meg Major András. A Mártírok terén a mostani rekonstrukció 756 négyzetméternyi területet érintett. Korábban ugyancsak pályázati támogatással alakították át a Mártírok terének áruház előtti részét. Akkor térköveztek, parkosítottak, felújították a növényzetet, ivókutat is létesítettek, illetve cserélték a szükséges közműveket. Legutóbb a Soproni úti társasházak előtt készült el új járda a Zöldfa étteremig.

További felújítások is folyamatban vannak Csorna központjában. A kórház és a temető közötti járda a hét második felében elkészül. Az ideiglenesen áthelyezett buszmegálló is visszakerül eredeti helyére. Ezután kezdődik meg a Soproni úti járda átépítésének második üteme. Ekkor a kórház és az úgynevezett Korona-udvar közötti szakaszt teszik rendbe, ami miatt a gyalogosforgalom a főút másik oldalán haladhat. A kórházat a Soproni útról az új rendelőépületnél lévő kapun keresztül lehet megközelíteni. Emellett a Kórház utca felőli hátsó kaput is megnyitják. Természetesen a kórházközön is szünetel majd az átjárás a felújítás ideje alatt.

Várhatóan november 22-ig az egészségügyi intézménynél lévő zebrát sem lehet használni.