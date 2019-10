Sportos feladat a 2. kihívás: Mozgasd meg a nagyit!

Bemutatkozó videóitokból kiderült, hogy mindannyian szerettek sportolni. Persze ilyenkor magától értetődő, hogy valamilyen csapatban vagy egyénileg, az eredményért, a határaitok megismerésért, az erőnlétetek, állóképességetek növelésért végeztek testmozgást. Fiatalon mindez természetes. Versenyeztek, de akkor is sportoltok, ha ezt nem is tudatosan nevezitek annak. Nagyon fontos, hogy mindig mozgásban vagytok: akkor is, amikor, bicajjal mentek suliba, amikor felszaladtok a lépcsőn, vagy csak beszélgetve sétáltok egyet tanítás után.

De idővel ez, hogy a mozgás része az életünknek, sokaknál elkezd háttérbe szorulni. Egyre több a teendő, és egyre kevesebb a szabadidő. Majd ahogy haladunk előre a korban, izmaink gyengébbé válnak, állóképességünk, fizikai erőnk csökken. Pedig a mozgás minden életkorban fontos. Bár bizonyos kor után itt fáj, ott nyom, érdemes mégis valamilyen mozgásformát választani, és megmozgatni a testet, hogy még évekig jól szolgáljon minket.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) globális stratégiája szerint a 18–64 éves felnőttek hetenként 150 perc mérsékelt intenzitású aerob testmozgást végezzenek, vagy legalább heti 75 percen át intenzíven mozogjanak. Az előbbi nemzetközi ajánlásnak a mérések szerint sajnos az idős embereknek a fele sem felel meg.

Pedig a rendszeres fizikai aktivitás, testedzés, sport ellensúlyozza a szervezet képességeinek romlását, csökkenti a betegségek kockázatát, illetve már kialakult betegségben segít a jobb életminőség elérésében, segít fenntartani az önálló életvitelhez szükséges fizikai és szellemi teljesítőképességet. Kutatások bizonyítják, hogy a legkedvezőbb hatás az enyhe, de rendszeresen végzett mozgás esetén észlelhető, a fizikai terhelés mértékének további növelése csak mérsékelt eredménnyel jár. Az inaktivitáshoz mérve a kevés, de következetes mozgás, ami az ajánlott érték fele csupán, öregkorban a halálozás esélyét 22%-kal csökkenti.

Naponta 15 perc az idősek számára is teljesíthető!

Mindezek fényében arra hívunk ki benneteket, hogy

nézzetek utána, melyek azok a kímélő mozgásformák, amiket idősebbek is biztonsággal végezhetnek, és mozgassátok meg a nagyit!

De ne csak őket, hanem a szüleiteket, nagynénit, nagybácsit, a szomszédot is. Szervezzetek akár közös programot, ahol együtt mozogtok, vagy teljesítsétek ezt a kihívást egyénileg, a lényeg, hogy mozgassatok meg minél több (nálatok) idősebb embert!

Ebben a próbában pluszpontokat is szerezhettek!

A legtöbb embert megmozgató 16 csapat szavazásban elért pontszámához a helyezésének megfelelő pontszámot írunk jóvá (a legsikeresebb csapat 16, a második 15 pontot, (…) a tizenhatodik egy pontot kap).

A feladat megoldását egy A/2 méretű tablón várjuk október 22-én 10 óráig az alábbi felületre feltöltve, digitális formában. A tablón tüntessétek fel a résztvevők számát. Nagyon fontos, hogy betartsátok a hátáridőt, mert utána már nem lesz lehetőségetek pótolni!

Hajrá! Töltsetek mozgásban egy jó napot az idősebbekkel!